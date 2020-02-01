Будьте в курсе! Департамент здоровья дал ответы на самые распространенные вопросы, связанные с распространением коронавируса

Дата публикации: Сегодня, 11:31 Просмотрено: 456

Эстонский Департамент здоровья создал на своем портале в интернете страницу на русском языке, дающую актуальную информацию о распространении коронавируса. На этой странице вы найдете информацию и рекомендации относительно нового типа коронавируса (COVID-19), вспышка которого началась в Ухане, Китай, 31 декабря 2019 года, обещает департамент. Предлагаем вашему вниманию ответы на самые распространенные вопросы эстоноземельцев в связи с коронавирусом.



Почему на COVID-19 реагируют более строгими мерами, если известно, что заболевание похоже на грипп?

Согласно сегодняшним данным, симптомы COVID-19 похожи на симптомы гриппа, но поскольку все еще есть неопределенность в отношении распространения вируса и его симптомов, то поэтому прибегают к более серьезным мерам.

Есть два этапа работы с COVID-19. В настоящее время Эстония находится на первом этапе своих усилий по полному ограничению распространения заболевания на месте, за счет раннего выявления инфицированных людей. Если мы окажемся в ситуации, когда распространение болезни на местах уже невозможно предотвратить, то сегодняшний подход не будет больше актуальным. Тогда, в такой ситуации, мы перейдем ко второму этапу, стратегии которого похожи на подход к гриппу. То есть будут госпитализированы только те люди, которые нуждаются в этом по медицинским показаниям, остальным заболевшим необходимо будет остаться дома. Примером является сезон гриппа 2017/2018, в течение которого 1000 человек нуждались в госпитализации, 95 из которых умерли.

Есть ли информация по поводу тех, кто находился в автобусе, в котором в Эстонию приехал зараженный коронавирусом человек?

В автобусе находилось в общей сложности 20 человек (в том числе заболевший, его ребенок и водитель автобуса). Также известно, что автобус по дороге из Риги в Таллинн остановился в Пярну, где вышли 3 человека.

Со всеми, кто был в автобусе, связались и предоставили им необходимую информацию. Все, кто находились в автобусе, рассматриваются как люди, контактировавшие с заболевшим. Состояние здоровья этих людей будет под контролем в течение 14 дней, во время которых им рекомендуется оставаться дома и избегать прямых контактов с другими. В среднем заболевание проявляется на 5-7 день. При проявлении симптомов, проводят анализы, чтобы выяснить болен человек или нет.

Имеется ли информация о пассажирах, которые летели рейсом Стамбул-Рига?

Выяснением обстоятельств данного рейса и информации о пассажирах занимаются наши коллеги из Латвии.

Сколько контактов на данный момент установлено?

В автобусе находилось 20 человек (в т.ч. заболевший, его ребенок и водитель автобуса). Со всеми находящимися в автобусе пассажирами связались и сообщили им о потенциальной опасности заражения. Людям порекомендовали находиться 14 дней дома. Болезнь проявляется в среднем на 5-7 день.

Составлены и отправлены ли руководства для школ, учеников, учителей?

Департамент здоровья отправил предложения с рекомендациями для школ Министерству образования и науки, у которого есть компетенция составления руководств для школ. Согласно рекомендациям Департамента здоровья, ученики, которые вернулись из регионов повышенного риска, могут остаться на 14 дней на домашнем обучении. В школах и детских садах необходимо еще строже следить за выполнением правил гигиены.

Планирует ли Эстония ввести чрезвычайное положение?

Не планирует. Учитывая эпидемиологическую обстановку, на данный момент это было бы непропорциональной мерой.

Что должно произойти, для того чтобы было объявлено чрезвычайное положение?

Для введения чрезвычайного положения болезнь должна достичь масштабов эпидемии, с которой система здравоохранения не будет справляться.

Каковы возможности нашей системы здравоохранения, если COVID-19 распространится дальше по Эстонии?

Есть два этапа работы с COVID-19. В настоящее время Эстония находится на первом этапе своих усилий по полному ограничению распространения заболевания на месте за счет раннего выявления инфицированных людей. Если мы окажемся в ситуации, когда распространение болезни на местах будет уже невозможно предотвратить, то сегодняшний подход не будет больше актуальным. Тогда, в такой ситуации, мы перейдем ко второму этапу, стратегии которого похожи на подход к гриппу. То есть будут госпитализированы только те люди, которые нуждаются в этом по медицинским показаниям, остальным заболевшим необходимо будет остаться дома. Примером является сезон гриппа 2017/2018, в течение которого 1000 человек нуждались в госпитализации, 95 из которых умерли.

Информированы ли транспортные компании (аэропорт, порты, автобусные компании и др.) о том, какие действия следует предпринять, если в транспортном средстве находится человек, у которого подозревают COVID-19?

Когда Китай был основной зоной риска, мы предоставляли информацию аэропортам и портам. До сих пор наземный транспорт не оповещали, однако впервые сделали это 27 февраля. К настоящему времени информация также была предоставлена наземным транспортным компаниям, и они знают, что делать, если человек с подозрением на COVID-19 находится в транспортном средстве.

Существуют ли какие-либо ограничения по организации (международных) мероприятий?

На основе текущей эпидемиологической ситуации департамент здоровья разрабатывает и публикует критерии, которым необходимо следовать при организации крупных мероприятий. Организаторы мероприятия имеют право принимать более строгие меры, если они того пожелают.

Имеется ли в Таллинне более высокий риск заражения COVID-19 из-за большей численности населения, чем в других регионах Эстонии?

Сегодня в Эстонии был выявлен один пациент с COVID-19, который был немедленно изолирован. Также были определены люди, которые с ним контактировали и им были даны рекомендации, чтобы остановить потенциальное распространение вируса. Таким образом, сегодня ситуация как в Таллинне, так и в Эстонии, находится под контролем.

Каковы рекомендации для работодателей в отношении работников, которые находились в зоне риска или контактировали с носителем COVID-19?

По возможности разрешите работникам остаться дома в течение 14 дней после контактирования с носителем COVID-19 или после возвращения из зоны риска. Врач по своему усмотрению может выписать больничный лист. В этом случае пациенту выдается справка о болезни или уходе, а пособия выплачиваются больничной кассой в соответствии с обычными порядком.

В аптеке масок нет, где их взять?

Департаменту здоровья известно, что с поставками масок имеется проблема. Решение этой проблемы ищут на европейском уровне, и Департамент здоровья сам не занимается проблемами розничных поставок.

Использование масок обычными людьми в профилактических целях не является обоснованным. Более того, если маски будут носить обычные люди без имеющихся на то показаний, то их не хватит тем, кто реально в них нуждается.

Как люди, работающие в секторе обслуживания, могут защитить своих работников и клиентов?

Соблюдать меры по профилактике обычных респираторных заболеваний.

Чихая или кашляя, прикрывайте рот и нос платком, который потом выбросьте в мусорное ведро. Если платка нет, прикрывайте рот и нос рукавом.

Мойте руки водой и мылом, или дезинфицирующим средством, содержащим алкоголь (особенно важно это делать после кашля или чихания). Дезинфицирующие средства, установленные в магазинах для клиентов и работников, также является эффективными мерами гигиены.

Не дотрагивайтесь до глаз, носа и рта. Можно заразиться и тогда, когда после соприкосновения с предметами, на которых есть микробы, вы дотрагиваетесь до своих глаз, носа или рта.



Где найти рекомендации, которые автобусные фирмы могли бы предоставить пассажирам?

На сайте Департамента здоровья есть рекомендации на эстонском, английском и русском языках для людей, отправляющихся в путешествия. На эстонском языке есть также рекомендации по профилактике и приостановлению распространения COVID-19.

Как себя вести, если человек подозревает, что он заразился?

Ознакомьтесь с сайтом.

COVID-19 подозревается у пациента, у которого острая респираторная инфекция (имеется по крайней мере один из следующих симптомов: кашель, температура, нарушение дыхания), и который за 14 дней до появления симптомов контактировал с зараженным COVID-19 или находился в регионе с повышенным риском заражения COVID-19.

Если человек подозревает, что он заразился COVID-19, то он должен позвонить своему семейному врачу. Семейный врач оценит анамнез пациента и, при необходимости, организует госпитализацию пациента на скорой помощи в больницу.

Если вы не можете связаться с семейным врачом, то позвоните по инфотелефону семейных врачей 1220.

Больному человеку в тяжелом состоянии нужно самому вызвать себе скорую помощь. При этом необходимо сообщить работнику здравоохранения о том, что вы находились в регионе повышенного риска и/или контактировали с больным COVID-19.

Не в коем случае нельзя обращаться напрямую в Отделение экстренной медицины (EMO), а также в детскую больницу.

Имеет ли право детское учреждение отказать в приеме ребенка, у которого нет симптомов, но который был в зоне риска?

Да, если это соответствует внутреннему распорядку учреждения.

Что должны делать учителя, которые прибыли из зоны риска? Что делать, если родители не хотят, чтобы учитель, который находился в зоне риска, был в школе?

Как и все остальные, учителя могут оставаться дома в течение 14 дней по возвращению из зоны риска. При необходимости, семейный врач может решить, нужен ли больничный лист или справка об уходе. Здесь родители должны считаться с тем, что на данный момент известно, что человек, не имеющий симптомов, не заразен.

Должны ли учреждения по общему и специализированному уходу (такие как дома престарелых, приюты и др.) ограничивать посещение пациентов?

Рекомендации по ограничению посещения учреждений по общему и специализированному уходу аналогичны тем, которые применяются для ограничения распространения гриппа и других респираторных заболеваний. Проинформируйте посетителей о том, что заболевшими приходить нельзя, поскольку люди старшего возраста особенно подвержены риску заболевания гриппом и другими вирусными инфекциями. Отдельного контроля посетителей не требуется.

Можно ли сделать платные лабораторные исследования для COVID-19 и где?

Департамент здоровья не проводит платные тесты.

При возникновении сомнений, позвоните семейному врачу, который соберет анамнез и, при необходимости, организует госпитализацию. Больного в больнице изолируют и проведут необходимые анализы.

Что означают положительные и отрицательные результаты теста на коронавирус?

Если вы прошли тестирование на Sars-CoV-2 и тест оказался положительным, тогда у вас точно есть COVID-19.

Если тест оказался отрицательным, но вы прибыли из зоны риска, то вам следует следить за состоянием своего здоровья на протяжении 14 дней. Отрицательный результат не обязательно означает, что вы не инфицированы Sars-CoV-2, это может означать, что мы имеем дело с периодом задержки, и в этом случае тест не покажет положительный результат.

Что такое коронавирус?

Коронавирусы – это семейство вирусов, вызывающих инфекции у людей и животных, в том числе у многих видов птиц. Коронавирусы считаются зоонозами, то есть они способны распространяться от животных к человеку. В ходе эволюции коронавирусов, наблюдающихся у животных, возникают вирусные штаммы, которые могут передаваться от животных человеку и затем распространяться среди людей. В результате начинаются вспышки коронавирусов, таких как MERS-CoV и SARS. На сегодняшний день идентифицировано семь типов коронавирусов, которые способны распространяться среди людей и вызывать симптомы заболевания.

Почему случаи нового вируса вызывают беспокойство?

Новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, обнаруженный в Китае, ранее не был идентифицирован у людей. Вспышки новых, до сих пор неизвестных, вирусов у людей всегда были серьезной проблемой общественного здравоохранения. В особенности, когда знание свойств новых вирусов очень ограничено. Например, если не изучено, как вирус распространяется среди людей, насколько серьезна болезнь, которую он вызывает, и как ее лечить.

Насколько серьезно заболевание COVID-19, вызванное SARS-CoV-2?

В настоящее время информация, доступная для ECDC, очень ограничена, но известно, что новый штамм коронавируса, обнаруженный в Китае, генетически, и по некоторым иным признакам, похож на вирус SARS 2003 года. Заболевание, вызванное новым коронавирусом, протекает преимущественно легко, с симптомами, похожими на грипп, и редко имеет более тяжелые последствия. Течение заболевания может усугубляться наличием хронических болезней, таких как гипертония и другие сердечно-сосудистые заболевания, диабет, заболевания печени и дыхательных путей.

Где началась вспышка?

Новый коронавирус SARS-CoV-2, скорее всего, животного происхождения, но исследования с целью выявления источника возникновения и способов передачи все еще продолжаются.

Каким образом передается вирус, и как легко он распространяется?

Официальные китайские источники подтвердили, что отмечается ограниченная передача вируса от человека человеку, включая некоторых работников здравоохранения. В настоящее время Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) не располагает достаточными эпидемиологическими данными для подтверждения этих утверждений.

В чем разница между ограниченной передачей от человека к человеку и непрерывной передачей возбудителей от человека к человеку?

В случае ограниченной передачи от человека к человеку, тесный контакт с жидкостями человеческого организма (кровь, фекалии, моча, слюна, сперма) является необходимым условием для распространения вируса. В случае непрерывной передачи возбудителя от человека человеку, заболевание очень легко распространяется между людьми и может выходить за пределы группы людей, пребывающих в тесном контакте, таких как семья или рабочие коллективы.

Почему важно замечать случаи заражения среди работников здравоохранения?

Работники сферы здравоохранения находятся в постоянном контакте с пациентами, что увеличивает риск их заболевания. Таким образом, заражение среди числа работников здравоохранения является одним из первых признаков того, что вирус характеризуется передачей от человека к человеку.

Является ли ношение маски эффективной защитой от коронавирусной инфекции?

Наилучшая защита от распространения инфекционного заболевания - соблюдение норм гигиены.

Ношение маски может быть полезным в зонах риска, в частности, для ограничения распространения инфекции от зараженных людей.

Защита дыхательных органов особенно необходима людям, находящимся в регионе высокого риска заражения или подверженным воздействию со стороны уже инфицированных или лиц с подозрением на вирус, напр. работникам сферы здравоохранения, лицам, осуществляющим уход за больными и членам их семей.

Респираторы с соответствующей защитной эффективностью (FFP2 / FFP3) рекомендуются для тесного контакта с пациентами с симптомами заболевания (например, на расстоянии 1 м и не менее 15 минут).

При отсутствии респиратора можно использовать (хирургическую) защитную маску, но следует отметить, что после того, как маска намокла, защитная эффективность снижается, и маску необходимо заменить. Респираторы FFP2 / FFP3 продаются в центрах охраны безопасности труда и в других местах продажи средств личной защиты.

Какие рекомендации должны соблюдать люди, путешествующие в регионах повышенного риска?

По возможности, следует избегать поездок в регионы повышенного риска.

Отправляющимся в регион повышенного риска рекомендуется соблюдать обычные меры гигиены, такие как правила мытья рук, и избегать прямого контакта с людьми, у которых симптомы, схожие с гриппом.

Конечно, стоит избегать посещения рынков живых птиц и животных, а также контакта с животными, птицами и их экскрементами.

По возвращении из зоны риска вы должны следить за состоянием здоровья в течение 14 дней. При возникновении температуры, кашля или затрудненного дыхания, вам следует немедленно связаться с врачом и сообщить о том, что вы находились в зоне риска.

Важно помнить, что в это время года количество респираторных инфекций увеличивается. Если вы не посещали зону повышенного риска в течение последних двух недель, вероятность заражения новым типом коронавируса крайне мала.

Каковы симптомы коронавируса?

Симптомы схожи с гриппом: температура 38°C, кашель, затрудненное дыхание. Особое внимание следует уделять этим симптомам, если пациент путешествовал в Китай в течение 14 дней или находился в непосредственном контакте с человеком, у кого подтвержден случай заболевания.

Могу ли я заказывать посылки из Китая?

Новый тип коронавируса COVID-19 не распространяется через товары, которые приходят из Китая, поэтому почтовые посылки, заказанные онлайн, можно получать и открывать, не опасаясь заражения.

Почему рекомендации изменились?

Эпидемиологическая ситуация постоянно меняется, и в результате меняются рекомендации. Департамент здоровья основывается в своих рекомендациях на информации ВОЗ и ECDC - оценках риска, количестве случаев, передаче вируса от человека к человеку и т. д.

Речь идет о стандартных мерах предосторожности, которые используются для ограничения потенциального распространения вирусных заболеваний.















