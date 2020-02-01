С наступлением календарной весны мороз уйдет. В субботу еще можно встать на лыжи, а в воскресенье доставайте зонтики

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Согласно прогнозу погоды портала pogoda.ee, наступление календарной весны совпадет с уходом непродолжительных и не очень сильных морозов. Возможно, на будущих выходных у жителей Эстонии будет последний шанс покататься на лыжах и санках этой зимой.

Фото: Роман Викулов



Суббота, 29.02:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха -5..-10, в континентальной части к утру местами до -15, на побережье кое-где -3..+1°С.

Днем: Переменная облачность. Местами небольшой снег, мокрый снег, на западе Эстонии и дождь. Гололед! Ветер западных направлений, во второй половине дня юго-западный, южный 4-9, на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха -2..+3°С.

Воскресенье, 01.03:

Ночью: Начиная с запада облачность уплотнится. После полуночи снег, мокрый снег распространится с юго-запада на северо-восток по всей Эстонии, к утру на западе будет и дождь. Опасность гололеда! Ветер южный, юго-восточный 4-10, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха в начале ночи 0..-5, на островах до +2°С, к утру повысится.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, мокрый снег и дождь, во второй половине дня осадки пойдут на убыль. Юго-восточный ветер перейдет к юго-западному 5-12, на побережье порывы до 17 м/с. Температура воздуха +2..+5°С.

Понедельник, 02.03:

Ночью: Переменная облачность. Местами мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный 5-12, на побережье порывами до 17 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха -1..+3°С.

Днем: Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южных направлений 4-10 м/с. Температура воздуха +2..+6°С.

Вторник, 03.03:

Ночью: Облачность уплотнится. Мокрый снег и дождь распространится с запада на восток по всей Эстонии. Ветер южный, юго-восточный 4-10 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Мокрый снег и дождь, во второй половине дня осадки пойдут на убыль. Юго-восточный ветер перейдет к юго-западному 3-9 м/с. Температура воздуха +2..+6°С.