Коронавирус: в Таллиннском аэропорту будут отслеживать прибывающих из зон риска

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Сотрудники пограничного пункта в Таллиннском аэропорту будут наблюдать за пассажирами, прибывающими из регионов повышенного риска по коронавирусу, раздавать прибывающим инструкции и, при необходимости, защитные маски, а также измерять температуру тела с помощью тепловизоров.

Фото: Delfi.ee

Об этом BNS сообщил в пятницу пресс-секретарь Министерства внутренних дел, отметив, что МВД в сотрудничестве с департаментом полиции и погранохраны готовы при необходимости расширить деятельность по этой схеме и на остальные погранпункты в Эстонии.

«Например, перед вчерашним прибытием авиарейса из Италии, мы выяснили у авиакомпании, есть ли на борту самолета люди с признаками заболевания, а пограничники были готовы как предоставить пассажирам с симптомами заболевания для снижения опасности заражения остальных медицинские маски, так и вызвать к прибытию самолета «скорую помощь», - сообщил министр внутренних дел Март Хельме. - Сотрудники департамента полиции и погранохраны в аэропорту отслеживают прибывающих из зон риска пассажиров и выявляют тех, кому следовало бы пройти проверку состояния здоровья. Кроме того, в аэропорту и в порту прибывающим пассажирам будет вручаться памятка о том, каковы симптомы коронавируса COVID-19 и что следует делать при появление первых признаков заболевания».

Хельме подчеркнул, что причин для паники нет. «В Эстонии из-за коронавируса не введено чрезвычайное положение и мы делаем все для того, чтобы его и не возникло», - сказал он.

Министр сообщил, что и в Таллиннском аэропорту, и в морском порту Таллинна, Ванасадам, будут установлены термокамеры, с помощью которых можно измерять температуру тела прибывающих пассажиров. В местах общественного пользования в аэропортах, портах, на автобусных станциях, в учебных заведениях будут установлены дополнительные средства дезинфекции рук.

Министерство внутренних дел рекомендовало жителям Эстонии следовать советам и инструкциям департамента здоровья, размещенным на домашней странице ведомства. По остальным вопросам, касающимся состояния здоровья и симптомов заболевания, в первую очередь следует обращаться к специалистам службы семейных врачей по телефону 1220 или +372 634 6630.



