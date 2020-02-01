Глава МВД Март Хельме на пресс-конференции правительства: появление коронавируса не создало в Эстонии экстренной ситуации

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«У нас нет никакой экстренной ситуации, кризиса, пандемии или эпидемии. У нас существует риск, минимизацией которого мы занимаемся», - сказал Хельме.

Он заявил, что в Эстонии также нет экстренной ситуации ни по каким другим причинам. Хельме также призвал СМИ вести себя ответственно и не разжигать панику.

По словам Хельме, правительство сейчас не считает нужным закрывать границы, но необходимо проверить группы риска, на которых следует сфокусироваться, например, людей, возвращающихся с отпуска в регионах риска. «У нас достаточное количество дистанционных термометров, мы обязательно ими воспользуемся. Конкретные решения предложат эксперты, которые войдут в только что сформированную рабочую группу», - сказал Хельме и добавил, что правительство готово оперативно собраться на заседание.

Глава МИД Урмас Рейнсалу добавил, что на границах введут определенный медицинский контроль, а если угроза потребует полного закрытия границ, правительство сделает это без колебаний. «Мы не выдаем туристические визы для поездок из Китая в Эстонию, - сказал Рейнсалу. - МИД также настоятельно рекомендует воздерживаться от поездок в регионы риска. Люди должны реалистично оценивать риски».

По словам министра социальных дел Танеля Кийка, правительство поддерживает рекомендации департамента здоровья после возвращения в Эстонию из регионов с риском коронавируса по возможности две недели оставаться дома.

Министр государственного управления Яак Ааб добавил, что внимательными к распространению вируса также следует быть местным самоуправлениям, в которых есть дома призрения, детские сады и школы. По словам Ааба, местные самоуправления должны продумать план действий в случае распространения вируса, а правительство со своей стороны обязательно распространит необходимую информацию.



