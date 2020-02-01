Нет данных, что иранец успел заразить кого-то коронавирусом в Эстонии. Контроль на границе усилят

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По словам министра социальных дел Танеля Кийка, нет данных о том, чтобы коронавирус, пришедший в Эстонию, распространился дальше по стране, но правительство планирует ввести дополнительные контрольные меры на границе.



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Кийк отметил на пресс-конференции правительства в четверг, что у вируса есть инкубационный период.

Он добавил, что в связи с коронавирусом сформирована рабочая группа, в состав которой входят канцлеры и вице-канцлеры различных министерств. Группа рассмотрит варианты борьбы с вирусом.

По словам главы МИД Урмаса Рейнсалу, в задачи консульских служб эстонского государства входит оказание людям помощи при необходимости. «Нужно также учесть, что в ряде регионов возможны дополнительные ограничения передвижения», - сказал Рейнсалу.

Он добавил, что в МИД круглосуточно работает телефон, по которому можно обращаться за информацией. «На данный момент пребывание в регионе риска зарегистрировали 105 граждан Эстонии, - отметил Рейнсалу. - По нашим данным, эстонских граждан нет в переведенных на карантин регионах».

Рейнсалу добавил, что правительство планирует в связи с вирусом ввести на границах Эстонии дополнительные контрольные меры.



