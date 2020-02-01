Lux Express передал департаменту здоровья список пассажиров, ехавших с зараженным коронавирусом иранцем

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Автобусная компания Lux Express в связи с первым подтвержденным случаем коронавируса в Эстонии передала департаменту здоровья данные 24 пассажиров, которые ехали одним рейсом с заболевшим пациентом.





«Информация, что речь идет о нашем пациенте, поступила нам в 9.30 в четверг. Мы сразу созвали кризисную группу, которая связалась с департаментом здоровья, в сотрудничестве с которым мы проводим пакет мер для обеспечения безопасности», - сказал исполнительный директор Lux Express Янно Ритсберг.

По данным Lux Express, инфицированный человек приехал рейсом, который вышел в 14 часов в среду из Риги и пришел в Таллинн в 18.30. На этот рейс продали 24 билета.

Lux Express передал данные всех пассажиров департаменту здоровья, который свяжется с ними. Lux Express также проинформировал водителя автобуса и сопровождающего, на время инкубационного периода им предоставлен отпуск. Компания проинструктирует всех сотрудников, как действовать дальше.

Обслуживавший рейс автобус прошел уборку в Таллинне и в 21.30 в среду отправился в Санкт-Петербург. Департамент здоровья заверяет, что без носителя вируса заразиться в автобусе маловероятно, но несмотря на это автобус снимут с линии и основательно продезинфицируют.

Компания Lux Express готова выкупить билеты у людей, решивших отменить намеченные на ближайшие дни рейсы.

Министр социальных дел Танел Кийк сообщил в утренней передаче "Terevisioon" ERR в четверг утром, что в Эстонии зафиксирован первый случай коронавируса.

«Речь идет о постоянном жителе Эстонии, который не является ее гражданином», - рассказал Кийк.

По словам Кийка, это вернувшийся в Эстонию из Ирана гражданин Ирана. Он госпитализирован.

«В течение дня поступит дополнительная информация об этом случае», - сказал Кийк.

По данным STT, заболевший гражданин Ирана в среду вечером приехал в Таллинн автобусом из Риги.



