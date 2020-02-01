Комиссия Рийгикогу предложила способы улучшения преподавания эстонского языка в иноязычных школах

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Комиссия Рийгикогу по проблеме развития преподавания эстонского языка представила Министерству образования и науки четыре предложения по преподаванию эстонского языка в иноязычной школе, комиссия просит учесть предложения при составлении профильных программ развития и формировании политики в будущем, сообщает BNS.

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По словам председателя комиссии по проблеме Михаила Стальнухина, предложения направлены на повышение качества преподавания эстонского языка и учебных материалов, должны способствовать изучению эстонского языка и обеспечивать достаточную подготовку преподавателей.

«По мнению комиссии, в настоящий момент квалифицированных учителей эстонского языка в иноязычных школах недостаточно. Также не хватает опорных услуг для изучения эстонского языка. Мы также считаем, что существуют недочеты в составлении, рецензировании и тестировании учебных материалов», – сказал он.

Комиссия по проблеме рекомендовала принять экстренные меры по подготовке учителей эстонского языка для иноязычных школ. По мнению комиссии, существующей программы обучения недостаточно. Также комиссия по проблеме передает министерству предложение установить государственный контроль за качеством учебных материалов. По мнению комиссии, необходимо, чтобы компетентный орган, состоящий из экспертов в этой области, давал оценку качества используемых в школах учебных материалов (положительную или отрицательную рекомендацию).

Помимо этого, комиссия рекомендует начать использовать различные вспомогательные меры для помощи в обучении эстонскому языку. По мнению комиссии, для этого необходимо оказывать помощь и обучать эстонскому языку и родителей, чьим родным языком не является эстонский, если их ребенок поступает в школу с эстонским языком обучения.

Также необходимо активнее использовать и поддерживать на государственном уровне методики преподавания языка, дающие положительные результаты (языковое погружение и двустороннее языковое погружение). Помимо этого, детям, которые поступают в школу с эстонским языком обучения, но чей родной язык не является эстонским, в качестве предметов по выбору с первого класса можно предлагать уроки родного языка и культуры. Это позволит сохранить родной язык ребенка параллельно с обучением эстонскому языку.

Комиссия также вносит предложение создать компетентный и правомочный орган, состоящий из политиков, экспертов и практиков. Его задачей будет решение вопросов, связанных с развитием преподавания эстонского языка.



