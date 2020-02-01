Он здесь! В Эстонии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Министр: "Мы созываем пресс-конференцию, на которой все расскажем"

В стране и мире / РеспубликаОн здесь! В Эстонии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Министр: "Мы созываем пресс-конференцию, на которой все расскажем"
Дата публикации: Сегодня, 08:14 Просмотрено: 295
Об этом в четверг, 27 февраля, в прямом эфире утреннего шоу Terevisioon на телеканале ETV заявил министр социальных дел Танель Кийк, рассказывает rus.err.ee.
"Сегодня утром поступила информация о том, что в Эстонии по состоянию на вечер вчерашнего дня выявлен первый зараженный. Речь идет о постоянном жителе Эстонии, который не является ее гражданином. Более точную информацию даст Департамент здоровья", - рассказал Кийк.
Зараженный вернулся в Эстонию в среду вечером из Ирана. В настоящее время он изолирован.
"По моей информации, речь идет о гражданине Ирана", - уточнил Танель Кийк.
Более подробную ситуацию власти Эстонии намерены прокомментировать в течение дня.
Советник Департамента здоровья Ирина Донченко от комментариев пока также отказалась.
"Мы созываем пресс-конференцию, на которой все расскажем", - сказала она rus.err.ee.
В последние дни Иран становится одним из эпицентров распространения эпидемии коронавируса за пределами Китая. По данным на 26 февраля, число зафиксированных в Иране случаев заражения достигло 95, увеличившись за сутки более чем на 30. Из Ирана коронавирус попал в несколько соседних стран на Ближнем Востоке.