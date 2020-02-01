В Нарве тоже! Женщинам расскажут в пятницу о великолепных перспективах, открывающихся в эстонской армии

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В пятницу крупных городах Эстонии, в том числе в Нарве, Силы обороны Эстонии познакомят женщин со срочной службой и возможностями военной карьеры, рассказывает BNS.

FOTO: JASSU HERTSMANN (EPL-I ARHIIV)

На инфоднях, которые пройдут в пяти городах Эстонии, ждут интересующихся защитой государства и срочной службой женщин 15-27 лет, сообщил BNS в среду пресс-секретарь Министерства обороны.

В рамках четырехчасовых инфодней пройдут встречи с опытными резервистами и работающими в Силах оборонах женщинами, которые расскажут о подготовке к срочной службе, обучении, условиях проживания в воинских частях и о собственном связанном с армией опыте. Будут развеяны распространенные мифы – о физической нагрузке в армии и другие, а также участницы смогут ознакомиться со снаряжением военнослужащего.

По словам министра обороны Юри Луйка, можно отметить рост интереса молодых женщин к обороне государства: «Активная роль женщин в защите государства становится все привычнее». Луйк добавил, что желание защищать страну является одним из столпов государственной обороны Эстонии и не зависит от половой принадлежности – каждый из нас имеет право и возможность внести свой вклад в обеспечение безопасности страны.

Луйк отметил, что представление о срочной службе и карьере в Силах обороны изменилось. «В нашем стремительно развивающемся мире вызовы и опасности становятся все разнообразнее, в результате чего функции вооруженных сил постоянно расширяются», - сказал Луйк. Он добавил, что должности в Силах обороны все в большей степени становятся связаны с навыками логического мышления, аналитическими и управленческими способностями.

Инфодни пройдут в пятницу в Таллинне, в «Котле культуры»; 5 марта в Тарту, в Академии Сил обороны; 12 марта в Пярну, в Доме Кайтселийта; 19 марта в Выру, в Выруском институте; 26 марта в Нарве, в главном здании Нарвского колледжа Тартуского университета.

В состоявшемся в прошлом году аналогичном мероприятии приняли участие 390 молодых женщин, 90 процентов которых затем сказали, что рассмотрят возможность срочной службы или карьеры в Силах обороны. В 2019 году на действительной военной службе остались около 60 процентов женщин, прошедших срочную службу.



