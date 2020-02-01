Игнорируя президента. Финансовая комиссия решила принять закон о пенсионной реформе в неизменном виде

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На прошедшем во вторник заседании финансовая комиссия Рийгикогу обсудила непровозглашенный президентом закон о внесении изменений в закон о накопительных пенсиях и большинством голосов решила принять его в неизменном виде, аналогичное мнение выразила и конституционная комиссия, сообщает BNS.

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По словам председателя финансовой комиссии Айвара Кокка, при рассмотрении закона высказывались различные позиции, передала пресс-служба Рийгикогу. «Но они не являются препятствием к принятию закона», – сказал Кокк.

Он пояснил, что при создании системы второй пенсионной ступени авторы соответствующего законопроекта пояснили парламенту, что средства, внесенные во вторую ступень, принадлежат внесшему их человеку. Внося в нее два процента, в собственность он получает шесть. «Средства второй пенсионной ступени – это личные накопления человека, на которые распространяется и право наследования», – отметил Кокк.

Он пояснил, что перед повторным обсуждением закона в окончательный текст будут внесены языковые и технические уточнения. Согласно закону о регламенте и порядке работы Рийгикогу, они не считаются предложениями о поправках и не подлежат голосованию на пленарном заседании.

Заместитель комиссии Марис Лаури высказала иное мнение. «Очевидно, что при текущем положении консенсус в Рийгикогу достигнут не будет. Плохо то, что коалиция по-прежнему отказывается слышать возражения и пытается выставить свое мнение за общую позицию Рийгикогу. Разногласия не озвучиваются и даже не упоминаются». Она добавила, что технические поправки и уточнения также должны быть внесены законным путем, а не под видом исправления ошибок за подписью спикера Рийгикогу.

29 января Рийгикогу принял закон о реформе обязательной накопительной пенсии, при принятии которого присоединение ко второй ступени пенсионного страхования или выход из нее станут для всех добровольными.



