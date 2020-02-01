Сокращения энергетиков Ида-Вирумаа сильно ударили по рейтингу Юри Ратаса на посту премьер-министра

Дата публикации: Вчера, 10:17 Просмотрено: 312

Общий уровень поддержки Юри Ратаса на посту главы правительства за последние три месяца сократился с 35% до 30%, причем среди избирателей неэстонской национальности рейтинг премьер-министра упал на 12%, а в Ида-Вирумаа - на 11%, сообщает rus.err.ee со ссылкой на опрос общественного мнения, проведенного социологической фирмой Turu-uuringute AS по заказу издания Eesti Päevaleht.

Несмотря на падение популярности, председатель Центристской партии Юри Ратас по-прежнему остается наиболее предпочтительным премьер-министром в глазах избирателей, 30% из которых считают его самым подходящим человеком для этой должности. На втором месте лидер Партии реформ Кая Каллас (27%), за которой с большим отставанием следует глава EKRE Март Хельме (9%), лидер соцдемов Индрек Саар (4%) и председатель Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер (3%).

Eesti Päevaleht отмечает, что с ноября по январь Ратаса считали наилучшим из возможных премьер-министров 35-37% избирателей, и падение рейтинга главы правительства вызвано в основном сокращением поддержки среди иноязычных избирателей, которые традиционно являлись очень важной электоральной группой для Центристской партии.

Так, за последний месяц поддержка Ратаса среди избирателей неэстонской национальности снизилась на 12% - с 48% до 36%, а в Ида-Вирумаа на 11% - с 35% до 24%. Рейтинг всей Центристской партии на северо-востоке Эстонии упал с 50% в январе до 38% в феврале.

По оценке издания, это вызвано обеспокоенностью жителей Ида-Вирумаа потерей рабочих мест из-за сворачивания сланцевой энергетики.



