Таллинн хочет восстановить часовню в память о солдатах Северо-Западной армии

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В минувшее воскресенье в Таллинне на месте, где сто лет назад бойцы Северо-Западной армии хоронили боевых товарищей и бежавших вместе с ними гражданских жителей России, прошла поминальная церемония, рассказывает BNS.



Об этом написал портал rus.postimees, напомнив, что Коплиский кладбищенский парк много лет хранит свою скорбную тайну: место отдыха горожан, электростанция и другие сооружения построены на месте захоронения сотен и тысяч людей. Одна из его частей век назад была отдана бойцам Северо-Западной армии, в нечеловеческих условиях умиравших от ран и тифа. После войны эту часть кладбища было приказано сровнять с землей и сделать все, чтобы место даже не напоминало о том, что там покоятся люди, оказавшие сопротивление советской власти.

«XX век ознаменовался многими трагическими событиями, а его начало – революцией, уничтожившей Империю», - сказал Митрополит Таллиннский и Всея Эстонии Евгений. Но, уничтожив кладбище и разрушив установленную рядом с ним православную часовню, большевики не смогли уничтожить память.

В 1992 году на месте захоронения активистами-добровольцами был установлен памятный камень и посажен дубок, а в 2020 году теперь уже власти Таллинна поддержали начинание и приняли решение вернуть этому месту статус и значение.

«Сейчас эта земля находится в частных руках и не имеет никакого статуса, но мы будем добиваться того, чтобы территория была признана кладбищем, что убережет ее в будущем от застройки», - сказал старейшина района Пыхья-Таллинн Пеэтер Ярвелайд.

О печальной истории Северо-Западной армии под командованием генерала Николая Юденича и ее связи с Эстонией сегодня говорят все больше и чаще. Историки, краеведы и люди интересующиеся подняли огромное количество исторической информации, хорошо иллюстрирующей не только, скажем так, не самое порядочное отношение к солдатам Юденича, но и страшный конец тысяч белогвардейцев, потерпевших поражение у себя на родине, в России, и брошенных умирать от болезней, голода и холода в Эстонской Республике, в создание которой они тоже внесли значительный вклад.

Провозглашению самостоятельного государства способствовало подписание Тартуского мирного договора с ленинской Россией. До того Эстония сражалась с немцами в Освободительной войне. Оба эти исторические события легли в основу рождения страны, и стали началом конца армии Юденича.

Исторически доказано, что Северо-Западная армия принимала активное участие в Освободительной войне. Армию создавали для борьбы с советской властью, но неудачи под Петроградом и внутренние противоречия заставили солдат и примкнувших к ним беженцев отступать в Эстонию, продолжая биться с красными и помогая эстонцам в сопротивлении немцам. По некоторым оценкам, на территорию Эстонии пришли около 50 000 человек – солдаты и примкнувшие к ним беженцы из числа гражданского населения.

В ноябре 1919 года эстонские власти дали разрешение отступающим подразделениям Северо-Западной армии, членам семей военных и беженцам на переход через реку в Эстонию. Историк Яак Валге описывает, что на территории Эстонии этим тысячам людей были выделены места для пребывания в безлюдных лесных зонах. Среди отступавших были раненые. Температура упала до -20 С. Зимней одежды не имелось. Людям посоветовали начать строить в лесу землянки, но инструментов для этого не нашлось.

Заключение Тартуского мирного договора фактически стало смертным приговором Северо-Западной армии. По оценкам историков, уничтожение представлявшего угрозу для большевиков воинского формирования могло быть одним из условий заключения мира. Эстонские власти не только оставили своих союзников в беспомощном состоянии, но и контролировали процесс разоружения и ликвидации.

Часть Северо-Западной армии осталась под Нарвой, часть переместилась в Таллинн - временным местом проживания стал Копли. Голод, холод, антисанитария и принесенный с собой из России тиф убили сотни и тысячи людей. Земельный участок на южной стороне кладбища, между нынешним Кладбищенским парком в Копли и улицей Пельгуранна, был выделен для захоронения солдат Северо-Западной армии. Сколько точно людей похоронено на этом месте, неизвестно.

По некоторым данным, на кладбище в Копли были похоронены около 700 человек: солдат и беженцев, бежавших из Советской России вместе с Северо-Западной армией.

По оценке руководителя Общества охраны памятников русской культуры в Эстонии профессора Юрия Павловича Мальцева, который долгие годы посвятил исследованиям истории Северо-Западной армии, последний покой там нашли около 700 человек (хоронили траншейным методом). Одна из табличек, спасенных из разрушенной часовни (сейчас находится в храме святителя Николая в Копли), насчитывает около 150 имен, при этом упоминается, что среди похороненных имелись и неизвестные. Информации о том, была ли табличка одна или их было несколько, нет.

В 1936 году на месте захоронения была построена православная часовня, автором архитектурной идеи стал известный архитектор Александр Владовский – его уму принадлежат также Нарвская мануфактура, Церковь Николая Чудотворца в Копли и др.

Часовня была построена в 1936 году и снесена с 1946 году. Кладбище тогда же сровняли с землей и на костях северозападников построили электростанцию. От тех времен осталась только оскверненная после войны, но спасенная и отреставрированная в 2013 году икона святого Георгия. Сейчас она хранится в коплиском храме, радуя прихожан. И табличка на 150 имен.

Икона Георгия Победоносца - это практически все, что осталось от часовни на месте захоронения бойцов Северо-Западной армии в Копли. Ее восстановили в 2013 году художники-реставраторы Елена и Александр Юрьевы.



