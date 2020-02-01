В Ивангороде представят реконструкцию одного из боев Второй мировой войны

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Военнослужащие Западного военного округа России отметят 23 февраля митингом в Ивангороде и реконструкцией одного из боев Великой Отечественной войны, рассказывает BNS со ссылкой на сообщение пресс-службы Западного военного округа РФ.

"В День защитника Отечества в Ивангороде Ленинградской области, расположенном на государственной границе между Россией и Эстонией, военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа вместе с участниками военно-исторических обществ реконструируют один из боёв Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

"Поисковые отряды и военнослужащие общевойсковой армии проведут статический показ вооружения и военной техники "Оружие победы". Состоится торжественный митинг, посвящённый годовщине создания Рабоче-Крестьянской Красной армии в 1918 году. Почетный караул, жители и гости города возложат венки на братской могиле военнослужащих, павших в годы Великой Отечественной войны", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, "подразделения войсковой разведки отдельной гвардейской мотострелковой бригады в ходе показательных выступлений продемонстрируют ведение тактических действий и приемы рукопашного боя. Военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения угостят всех желающих традиционным горячим чаем и солдатской кашей из полевых кухонь. Торжества завершатся праздничным концертом".



