Депутат Рийгикогу от оппозиции Марко Михкельсон в Нарве: «Правительство ЭР реально провоцирует Россию»

Дата публикации: Сегодня, 10:51 Просмотрено: 209

Зампредседателя комиссии Рийгикогу по иностранным делам, член оппозиционной Партии реформ Марко Михкельсон посетил Нарву с рабочим визитом. На встречах с горожанами он дал жесткую оценку правительству страны, а также озвучил свой прогноз относительно пенсионной реформы и будущего энергетической отрасли.

К ФОТО: Зампредседателя комиссии Рийгикогу по иностранным делам, член оппозиционной Партии реформ Марко Михкельсон: впервые за 30 лет в правительстве находятся партии, которые имеют кардинально противоположные подходы к тому, как вести себя с Россией. Софья Боборенко

Это не первый визит Михкельсона в Нарву. По словам депутата, за 17 лет работы парламентарием он бывал в Нарве не менее 10 раз. Михкельсон отметил, что иногда разговоры с людьми в Нарве получаются намного более откровенными, чем в других регионах страны.

В день своего приезда в Нарву, 13 февраля, Михкельсон сначала провел для гимназистов урок в Ваналиннаской государственной школе, на котором рассказал о своей работе в Рийгикогу и дал советы по поводу того, как воспринимать информацию в наше время. После этого он встретился с пожилыми эстоноязычными жителями Нарвы в Эстонском доме, а позже - познакомился с работой Нарвского дома эстонского языка, в качестве носителя языка пообщавшись с его посетителями. В конце дня депутат успел пообщаться и с журналистами, ответив на самые острые вопросы, волнующие эстоноземельцев.

«Войны не будет, но…»

Занимаясь международными отношениями, Марко Михкельсон не мог не поговорить на встречах с нарвитянами о восточном соседе Эстонии - России. В 90-е годы Михкельсон работал корреспондентом Postimees в Москве и потому считается “специалистом по России”. На встрече в Доме эстонского языка люди задавали самые разные вопросы – начиная с мирного процесса между Израилем и Палестиной и заканчивая, будет ли война с Россией?

Марко Михкельсон:

- Как раз накануне моего визита в Нарву был опубликован доклад Департамента внешней разведки ЭР, в котором Россия названа единственной угрозой для Эстонии, потому некоторые люди и беспокоятся. Я по своей должности получаю информацию не только из таких докладов и полагаю, что причин для реального беспокойства нет. Но когда ведомство говорит “войны не будет, но… есть опасность”, для людей это не может быть позитивной новостью. Люди начинают думать: а что за этим стоит? Стоит помнить, что эти доклады читают не только в Эстонии, но и в России, в других странах. Поэтому, когда публикуют подобные документы, нужно учитывать, как они будут восприняты общественостью.

Михкельсон, будучи сам офицером-резервистом, заявил журналистам, что любой конфликт, даже самый маленький, это «катастрофа для нас». Он считает, что эстонское государство должно сделать все возможное, чтобы «убрать эту тему со стола», но, к сожалению, «наше нынешнее правительство имеет нулевое желание понимать, насколько это серьезно».

«Реально провоцирует Россию»

Говоря об отношениях с Россией, о потенциально огромных возможностях развития экономических отношений и сотрудничества с Ленинградской областью РФ, Марко Михкельсон сказал:

- По моей оценке, самая большая проблема заключается в том, что мы сегодня имеем правительство, которое само не знает, какую политику вести в отношении России. Первый раз за 30 лет в правительстве находятся партии, которые имеют кардинально противоположные подходы к тому, как вести себя с РФ.

Одним из основных вопросов в отношениях с восточным соседом он считает пограничный договор, который хоть и является «вещью символической», но показывает, какие в действительности отношения между странами.

Зампредседателя комиссии Рийгикогу по иностранным делам полагает:

- Никогда не думал, что мы когда-нибудь придем к нынешнему положению дел. Я очень критически отношусь к правительству Юри Ратаса, потому что это первое правительство, которое реально провоцирует Россию. Особенно провокативными являются высказывания председателя парламента Пыллуааса по поводу того, что надо вернуть Эстонии Ивангород, Печоры и другие территории по Тартускому мирному договору. Заявлять такое очень безответственно!

Договор о границе между ЭР и РФ был подписан в 2014 году и ждет ратификации. Однако, по словам Михкельсона, председатель партии Isamaa Хелир-Вальдер Сеэдер высказался в том плане, что этот договор можно выбросить в мусорную корзину. В то же время принадлежащий к той же партии министр иностранных дел Урмас Рейнсалу говорит, что договор нужен, но существующий документ нынешнее правительство не будет ратифицировать.

Михкельсон уверен:

- В таких обстоятельствах сложно предположить, что министерство иностранных дел РФ даст одобрение Ленинградской области на заключение договора о совместном развитии. В то же время позитивно, что приграничное сотрудничество всё-таки более-менее работает. Видно, что на границе - и здесь и на юге-востоке страны - проводятся совместные проекты с использованием европейских денег, хотя это и не так много по сравнению с тем потенциалом, который есть.

Говоря о России, депутат критически отозвался о федеральных властях РФ:

- Уже шестой год идет война России с Украиной. Мне не надо говорить, что там трактористы и шахтеры воюют. Понятно, почему Россия оккупировала или аннексировала Крым. Трудно представить, что общий фон отношений России и Запада изменится до того момента, как будут воплощены в жизнь Минские договоренности и нормализуются отношения между двумя славянскими государствами.

«Оставить историю будущим поколениям»

Неожиданную остроту спустя 30 лет после развала СССР вновь приобрели темы, касающиеся Второй мировой войны. Марко Михкельсон сетует, что практически каждый день то Мария Захарова из российского МИДа в своих выступлениях, то записи российского посольства из какой-либо страны в Твитере оправдывают Пакт о ненападении между СССР и Германией 1939-го года. Сам он считает, что, оправдывая факт заключения пакта Молотова-Риббентропа, люди оправдывают и то, что случилось, например, с Эстонией в 1940-м, когда страна на 50 лет потеряла независимость.

Михкельсон сообщил, что в ближайшее время в парламенте пройдет голосование по заявлению, касающегося этого исторического документа и ситуации, сложившейся вокруг него за последнее время. Судя по всему, депутаты осудят оправдание пакта Молотова-Риббентропа, но само заявление будет «очень взвешенное».

Депутат рассказал, что еще лет пятнадцать назад предлагал коллегам из Государственной Думы РФ и Совета Федерации оставить историю историкам и заниматься текущими вопросами. Однако сейчас, по его мнению, наблюдается обострение противоположных взглядов на события 20 века.

Михкельсон:

- Обострение, видимо, связано с тем, что есть желание как-то оправдывать ту политику, которая ведется на официальном уровне со стороны России по отношению к соседям. Извините, но это нереально - говорить сегодня о Польше как об инициаторе Второй мировой войны и не говорить о тех преступлениях, что произошли в лесах Катыни, в Харькове, где в 1939 году были уничтожены 20 тысяч офицеров польской армии… Очевидно, что мы можем закопаться очень глубоко и не сможем вырваться из споров. Поэтому лучше оставить это историкам и будущим поколениям.

Есть, по его мнению, и различие в том, как отмечается окончание самой кровопролитной войны в истории: в Европе оно отмечается не с той точки зрения, что кто-то победил, а кто-то проиграл. Смысл в том, чтобы помнить о тех миллионах людей, которые потеряли жизнь, и делать всё, чтобы такой катастрофы не было снова.

«Разрушают систему»

Журналисты не могли не спросить депутата и о том, какие настроения господствуют в кулуарах Рийгикогу после отказа президента К. Кальюлайд провозглашать принятый парламентом Закон о пенсионной реформе. Напомним, что Закон отправлен обратно в Рийгикогу на повторное рассмотрение. Теперь парламент может либо внести поправки в принятый закон, либо принять его снова без поправок. Затем президент может в течение двух недель либо провозгласить закон, либо направить его в Государственный суд для принятия окончательного решения.

Марко Михкельсон полагает:

- Это вопрос, с одной стороны, эмоциональный – у людей уже есть планы, куда потратить снятые средства. С другой стороны, я критикую безответственность правительства: то, что сейчас происходит, – это криминально в том смысле, что разрушает систему пенсионного обеспечения для тех, кто отправится на пенсию через 20-30-40 лет. Возможно, система пенсионных накоплений должна быть более гибкой, но кардинально её менять нельзя. Я слышал, что коалиционные партии не желают вновь открывать прения по закону и вносить поправки. Думаю, что вопрос будет решаться в Госсуде.

«Эстония полигоном не будет»

Ещё одной «горячей» темой - и для Идва-Вирумаа в особенности - является энергетика. И, хотя информация о том, что концерн Eesti Energia вновь начал сокращения работников на Нарвских электростанциях, появилась позже визита Михкельсона в Нарву, журналисты хотели узнать, как в Таллинне смотрят на будущее сокращаемых людей. Однозначного ответа пока ещё нет, сказал он, как и полноценной программы, но понятно, что благополучие жителей региона является гарантом стабильности всей страны.

Говоря о будущем энергетики Эстонии, депутат Рийгикогу отметил, что Эстония не станет полигоном для испытания модульных атомных станций нового поколения. Для того чтобы развивать атомную энергетику, в первую очередь, необходимо обучить персонал, иначе Международное атомное агентство не даст разрешения для дальнейших шагов.

Марко Михкельсон:

- Я думаю, до реальных разговоров о строительстве атомной станции еще как минимум 20 лет.

Софья Боборенко







