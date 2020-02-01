Президент Керсти Кальюлайд осудила нападение на сотрудников полиции

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в среду выступила с осуждением нападения на полицейских, находившихся при исполнении служебных обязанностей.



Фото: Wiki

«Эстонская полиция это сила, которая защищает нас от преступности и от насилия, обеспечивает безопасность всем жителям Эстонии. Нападение на сотрудников полиции это нападение на безопасность всех нас», - написала Керсти Кальюлайд в социальных сетях.

«Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим сотрудникам полиции. В своих мыслях я с теми, кто обеспечивает нам нашу безопасность. Спасибо всем вам!», - написала президент.

Двое сотрудников уголовной полиции Пыхьяской префектуры в среду утром в Таллинне получили травмы в результате того, что их сбил своим автомобилем 25-летний мужчина, которого они пытались задержать.

Один из сотрудников полиции получил серьезные травмы, но его жизнь вне опасности, другой пострадал легче.



