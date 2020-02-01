Министр Кару рекомендует построить в Ида-Вирумаа завод по производству водорода, инвестировав 200 млн евро

Дата публикации: Вчера, 19:14 Просмотрено: 602

Министр внешней торговли и инфотехнологий предложил для ускорения развития региона Ида-Вирумаа построить там завод по производству водорода, инвестиции в который предположительно составят 200 млн евро. Кроме того, Кару рекомендует в дополнение к сбору бытовых отходов рассмотреть возможность переработки пластиковых отходов, сообщает BNS.





Об этом пишет портал новостей вещания, отмечая, что Кару ответил на призыв министра государственного управления Яака Ааба, чтобы министры разных отраслей представили свои предложения по ускорению развития Ида-Вирумаа.

Министр внешней торговли и информационных технологий предложил, в числе прочего, строительство трех новых заводов с предполагаемым общим объемом инвестиций в 800 млн евро.

Ранее велись разговоры о строительстве завода по рафинированию сланцевого масла (объем инвестиций около 600 млн евро) и строительстве завода по связыванию углекислого газа или CO2 в Аувере (объем инвестиций около 200 миллионов евро), которые были бы связаны с заводом по производству сланцевого масла концерна Eesti Energia.

Кару пишет, что инвестиции в завод по производству водорода оцениваются в 200 млн евро. К этому надо добавить затраты на изучение применения водородных технологий и, впоследствии, на внедрение таких технологий, что откроет путь к созданию новых продуктов и услуг как в регионе, так и более широко в мире.

Кроме того, министр отметил, что в регионе Ида-Вирумаа важно развивать экономику замкнутого цикла, поскольку этим неизбежно придется заниматься. Рециркуляция химических веществ является частью экономики замкнутого цикла, и, по словам Кару, в химической промышленности Ида-Вирумаа накоплен большой опыт.

"Эстония, а точнее Министерство окружающей среды, в частности, хочет быть амбициозным, но фокусируется только на решении проблемы сбора бытовых отходов, исходя из интересов занимающихся переработкой этих отходов. На самом деле необходимо наращивать мощности по переработке различных материалов. Наиболее перспективным является химическая переработка пластмассы", - сказал Кару.

Пресс-секретарь Eesti Energia Прийт Лутс сказал ERR, что концерн Eesti Energia уделяет больше внимания инновациям, чем когда-либо прежде, развивая направления бизнеса, основанные на новых компетенциях и технологиях.

"Одним из примеров такого рода инноваций является завод по предварительному рафинированию жидкого топлива, который по сути представляет собой завод по производству водорода, где водород производится из природного газа. В настоящее время ведутся предварительные проектные работы, стоимость и рентабельность инвестиций будут определены к началу лета. Мы готовы поставлять водород и в другие регионы, и обсуждаем с министерствами, как это можно осуществить".

В сентябре прошлого года правительственная комиссия по климату и энергетике поручила министерствам финансов и экономики проанализировать различные варианты совместного финансирования строительства завода по переработке сланцевого масла. При составлении бюджетной стратегии на 2021-2024 годы должно проясниться, как государство планирует поддерживать инвестиции в этот завод.



