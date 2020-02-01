Дожили! Rimi больше не предоставляет тонких пластиковых пакетов бесплатно

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Со вторника торговая сеть Rimi больше не предоставляет тонких пластиковых пакетов бесплатно, теперь они стоят по пять центов.

Иллюстративное фото: pexels.com

По закону, тонкие пластиковые пакеты могут предоставляться бесплатно в целях гигиены. До сих пор в магазинах Rimi тонкие пластиковые пакеты у прилавков с фруктами и овощами можно было брать бесплатно. Тем самым предприятие стремится уменьшить для окружающей среды след как свой, так и своих клиентов. «Тонкий пластиковый пакет или вообще пластиковый пакет не являются товаром первой необходимости, без которого не обойтись», - сообщила в в пресс-релизе руководитель ответственного предпринимательства Rimi Катрин Батс.

«В прошлом году мы провели несколько экспериментов, в ходе которых все тонкие пластиковые пакеты стоили 5 центов. Результатом эксперимента стало то, что тонких пластиковых пакетов купили вдвое меньше, чем брали их тогда, когда они предоставлялись бесплатно - то есть полмиллиона вместо миллиона. В то же время мы также повысили цену на большие пластиковые пакеты с 5 до 25 центов. Однако это изменение клиенты не сочли значительным повышением цены и больших пластиковых пакетов было куплено столько же, сколько покупалось раньше. Тем не менее, за последний год с учетом роста числа клиентов, больших пластиковых пакетов было куплено на 10 процентов меньше», - сообщила Катрин Батс.



