Военнослужащие Эстонии, США и Литвы совершат наблюдательный полет над Россией

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Дата публикации: Вчера, 16:26 Просмотрено: 116

На этой неделе эстонские военнослужащие вместе с союзниками из США и Литвы в рамках договора по открытому небу совершат полет над Западным военным округом РФ, сообшает BNS.



Иллюстративное фото: pexels.com Иллюстративное фото: pexels.com

Цель наблюдательного полета — зафиксировать развитие российских военных объектов. Для этого будет использован шведский самолет, камера которого будет фотографировать представляющие интерес объекты.

Договор по открытому небу (Open Skies Treaty) — часть механизма обеспечения безопасности и углубления доверия между странами, входящими в Организацию по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ), его цель — создание прозрачности, безопасности и доверия между государствами. Более узкой целью договора является сбор информации о военных силах и военной деятельности.

Договор определяет порядок проведения наблюдательных полетов над присоединившимися к договору государствами и сбора информации посредством наблюдения с воздуха. В договоре перечислены процедуры и права принимающей и инспектирующей сторон, а также обязательства при выполнении полета.

Договор подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году, к нему присоединились 33 страны ОБСЕ, в том числе все страны НАТО. Эстония присоединилась к договору в 2005 году.



