Военные самолеты пролетят над школами Кохтла-Ярве по инициативе госгимназии

Дата публикации: Вчера, 12:08 Просмотрено: 937

По инициативе гимназии Кохтла-Ярве самолеты ВВС 21 февраля пролетят формацией в честь годовщины основания эстонского государства, сообщает BNS.

Иллюстративное фото: pexels.com

Гимназия Кохтла-Ярве в 12 часов 21 февраля в сотрудничестве со Славянской основной школой Кохтла-Ярве отметит 102-ю годовщину эстонского государства в сотрудничестве с Силами обороны, ВВС, Ида-Вируским пехотным батальоном и изучающими гособорону школьниками. Участие также примут горуправа, городской оркестр, детские сады и горожане.

«Наши идея и желание — сделать эстонское государство заметнее в Ида-Вирумаа, чтобы повысить уровень патриотизма и гражданской сознательности школьников. В качестве кульминации торжественного акта три входящих в состав НАТО самолета ВВС Эстонии — два учебных самолета-наводчика L-39 Albatros и один транспортный самолета P-28 — пролетят формацией над школами Кохтла-Ярве», - сказал директор гимназии Кохтла-Ярве Хендрик Агур.

Полет согласован с командующим ВВС полковником Рауно Сирком, полет пройдет в качестве тренировки полета формацией на параде в честь годовщины Эстонской Республики.



