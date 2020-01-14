The Guardian: авторитетный эпидемиолог заявил, что заразиться коронавирусом могут две трети населения Земли

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Под угрозой заражения новым коронавирусом, если его не удастся взять под контроль, может оказаться две трети населения Земли, считает видный гонконгский эпидемиолог Гэбриэл Лян, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Guardian.



Фото: gisanddata.maps.arcgis.com

В интервью британской газете The Guardian он сказал, что большинство экспертов склоняются к тому, что каждый зараженный может передать вирус еще как минимум двум людям, то есть показатель пораженности может составить 60-80%.

По словам Ляна, сейчас основными задачами являются определение масштабов распространения вируса, а также выяснение, действительно ли меры, принятые в Китае, дают результаты.

"Заразятся ли 60-80% населения Земли? Может быть, нет. Может, это произойдет волнообразно. Может быть, количество летальных исходов снизится", - сказал собеседник газеты. "Допустим, меры Китая (по борьбе с эпидемией коронавируса - ИФ) сработают, - продолжил он. - Но насколько долго можно держать школы закрытыми? Как долго можно блокировать целый город?"

Лян - один из экспертов мирового уровня в сфере коронавирусных эпидемий. В 2002-2003 гг. он работал вместе с британскими коллегами над сдерживанием эпидемии атипичной пневмонии.

Новый коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй - города Ухань - в декабре 2019 года. Согласно последним данным, в Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника (19:00 по московскому времени понедельника) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 42,638 человек, смертельный исход зафиксирован в 1,016 случаев, сообщил ранее Госкомитет здравоохранения КНР.



