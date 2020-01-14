Северо-Восток Эстонии является одним из самых радоноопасных регионов . Министерство окружающей среды призывает измерять уровень радона

Дата публикации: Сегодня, 13:00 Просмотрено: 230

Сделать это, подчеркивают специалисты министерства, лучше всего сейчас, в отопительный сезон.

Фото: pexels.com

«Невидимый незваный гость без цвета и запаха, который повышает риск заболевания раком легких», - так характеризует радон инфоролик министерства окружающий среды, призывающий жителей Эстонии измерять уровень концентрации этого газа в своих домах.

Министр окружающей среды Рене Кокк утвердил государственную программу по радиационной безопасности до 2027 года. Важнейшие цели программы - обеспечить безопасное захоронение радиоактивных отходов и уменьшить риски, вызываемые природными источниками радиации - прежде всего, радоном.

По словам министра, планируется строительство постоянного хранилища радиоактивных отходов, призванного обеспечить безопасное захоронение находящихся в Палдиски отходов на десятки лет. «В том, что касается уменьшения радоноопасности, граждане могут многое сделать сами. Если ваш дом находится в радоноопасном районе, вам обязательно нужно измерять уровень содержания радона. Причем самое подходящее для этого время именно сейчас, в отопительный период», – сказал министр окружающей среды.

Высокую концентрацию радона можно найти почти по всей Эстонии. При этом основным регионом радоноопасности является Северная Эстония, за которой следуют Центральная и Южная Эстония.

По словам Кристы Саарик, главного специалиста отдела атмосферного воздуха и радиации Министерства окружающей среды, услугу измерения уровня радона можно заказать и у частного предприятия, и в министерстве.

"Поскольку газ радон не имеет ни запаха, ни цвета и примерно в семь раз тяжелее воздуха, эти рекомендации касаются прежде всего жильцов и работников цокольных и первых этажей. Содержащийся в почве радон попадает внутрь помещений в основном через трещины в полу и фундаменте, а также по трубопроводам или кабельным каналам», – сказала Саарик.

Кому нужно измерять уровень радона и как это сделать? Главный специалист Департамента окружающей среды Алар Польт пояснил нашему изданию, что если у работодателей (в том случае, если рабочие места находятся в цокольных и первых этажах зданий) есть обязанность до 2023 года провести измерения уровня радона в рамках мер по обеспечению безопасности рабочей среды, то для рядовых граждан измерение уровня радона в своих жилищах - дело добровольное.

Но провести такие измерения жителям Нарвы, к примеру, все же желательно, поскольку Северо-Восток Эстонии является одним из радоноопасных регионов.

Повышенное содержание радона является вторым после курения фактором, повышающим риск заболевания раком легких. Однако за 30-летнюю практику измерений, рассказывает Польт, лаборатория радиационной безопасности при Департаменте окружающей среды выявила лишь считанные случаи, когда уровень радиации, вызванный повышенным содержанием радона, значительно превышал 300 беккерелей на куб. метр - предельное значение, установленное Министерством экономики для рабочих мест.

«В среднем можно сказать, что лишь в 10 процентах зданий радон повышает уровень радиации в 300 беккерелей на квадратный метр», - рассказал нашему изданию Алар Польт.

По его словам, поскольку именно в отопительный период содержание радона в зданиях максимальное, измерения проводятся с 1 ноября по 30 апреля. Измерения долгосрочные - датчики устанавливаются в помещениях на 2 месяца. «Поэтому нужно или начинать проводить измерения сейчас, в феврале, или же отложить их до будущего ноября», - поясняет специалист. По его словам, в случае обнаружения повышенного содержания радона можно применить целый ряд мер, самая простая и эффективная - изоляция трубопроводов и других каналов, по которым радон может проникать в жилые помещения.

Существует специальный стандарт, в котором перечислены все необходимые меры по снижению уровня радона, и именно им руководствуются строительные фирмы, к которым может обратиться в таком случае квартирное товарищество или владелец частного дома.

Наша справка:

Измерением уровня радона занимаются как частные фирмы, так и радиационный отдел при Департаменте окружающей среды. Эту услугу можно заказать, зайдя на сайт департамента https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/kiirgus/radoon/radooni-mootmine

Ирина Токарева