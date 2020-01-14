Обещают шторм! Пяти уездам Восточной Эстонии, в том числе Ида-Вирумаа, в субботу передано штормовое предупреждение

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Пяти восточным уездам Эстонии в субботу служба погоды направила штормовое предупреждение первой степени об опасности резкого изменения погодных условий, обледенения и гололедицы.

Об этом BNS сообщила пресс-служба гидрометеоцентра Эстонии, отметив, что штормовое предупреждение направлено жителям Валгаского, Выруского и Йыгеваского уездов, а также Ида- и Ляэне-Вирумаа.

Служба погоды направляет предупреждение первой степени об опасности обледенения и гололедицы в случае, если на 30 процентах территории уезда пройдет так называемый ледяной дождь, либо температура воздуха может резко упасть ниже нуля. Первая степень означает, что погода потенциально опасна. Если деятельность людей в той или иной степени зависит от погодных условий, то необходимо следить за их дальнейшим развитием.

Если осадки покрывают уже 60 процентов территории уезда, то направляется предупреждение второй степени, когда погода опасна. В таком случае следует быть предельно внимательным, поскольку имеется вероятность стихийных бедствий.



