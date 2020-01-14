Возможности рыбного промысла на Чудском озере вырастут. На 130 тонн больше, чем в 2019-м

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Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, отметив, что, в соответствии с рекомендациями ихтиологов, профессиональные рыбаки смогут выловить на Чудском, Псковском и Лямми (Теплом) озерах в общей сложности 4211 тонн рыбы различных пород, что на 130 тонн больше, чем в 2019 году. Увеличатся квоты на промысел рыб таких пород как судак, щука, лещ и плотва. Квота на вылов окуня сократится на 306 тонн и ряпушки на 155 тонн.

Постановлением правительства на рыбный промысел на Чудском озере будет установлена квота сроком действия на полгода. Важно, чтобы квоты на промысел судака хватило бы и на осенний сезон лова, если есть желание ловить неводом в качестве основной рыбы окуня и в рамках сопутствующего лова еще и судака.

Нынешняя теплая зима создала очень хорошие возможности для зимнего лова сетями, результаты очень хорошие, однако, с другой стороны, рыбаки могут выполнить квоту быстрее обычного.

Основанием для определения возможностей промысла международно регулируемого вылова рыбы таких пород как салака, килька и треска служит оценка рыбных запасов от Международного совета по исследованиям моря. Запасы салаки увеличились в Рижском заливе, но уменьшились в открытой части Балтийского моря. Запасы кильки в сравнении с данными прошлого года сократились. Ресурсы трески в Балтийском море остаются стабильно невысокими. Исходя из этого, в соответствии с договоренностями в рамках Европейского Союза предусмотренный объем вылова салаки составляет 33 138 тонн, кильки 24 072 тонны и трески 82 тонны.

По сравнению с 2019 годом, возможности вылова салаки в открытой части Балтийского моря уменьшатся на 1907 тонн, в Рижском заливе — на 1570 тонн. Возможности промысла кильки сократятся на 6944 тонны и трески на 550 тонн.



