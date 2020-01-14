Посольство РФ: Попытки Эстонии представить СССР инициатором Второй мировой войны кощунственны

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Посольство Российской Федерации в Эстонии подвергло резкой критике попытки эстонского парламента пересмотреть итоги второй мировой войны, сообщает BNS.

"Иначе как кощунственными нельзя назвать попытки представить Советский Союз в качестве "одного из главных инициаторов второй мировой войны". Бросаться подобными обвинениями сейчас, видимо, легче, когда все меньше и меньше остается очевидцев тех лет. Но это не должно означать полного развязывания рук при попытках перелицовки исторической памяти, ее откровенной фальсификации", - говорится в заявлении посольства, распространенном в среду.

Так посольство прокомментировало принятие 29 января парламентом Эстонии в производство проекта заявления с обвинениями России в попытках переписать историю второй мировой войны. Проект заявления парламента Эстонии подписали 73 депутата из 101. Как ожидается, документ будет рассмотрен общим составом парламента 18 или 19 февраля.

В заявлении российской дипмиссии подчеркивается, что "инициаторы проекта, указав на то, что его подписали 73 депутата Рийгикогу, поспешили сообщить, что по этому вопросу намечается "надежный консенсус".

"Заметим, что консенсус предполагает нечто большее, а именно согласие, единодушие всех заинтересованных сторон при обсуждении того или иного вопроса. Не боясь ошибиться, предскажем уже сейчас: такого консенсуса не будет ни в Рийгикогу, ни, что еще более важно, в самом эстонском гражданском обществе", - говорится в документе.

"Современные мифотворцы изо всех сил тщатся уверить, что корень всех бед, приведших к началу второй мировой войны, кроется в советско-германском пакте о ненападении от 23 августа 1939 г. Но разве в сентябре 1938 г. не имел место так называемый Мюнхенский сговор, когда лидеры Франции и Великобритании подписали известный договор с Гитлером, следствием которого стало растерзание Чехословакии? А разве не было до этого в марте 1938 г. аншлюса Австрии?" - заявили в посольстве.

Диппредставительство также напомнило о переговорах в 1939 г. в Москве с военными миссиями Франции и Великобритании, прибывшими в советскую столицу без должных полномочий, когда окончательно стало ясно, что надеждам на создание единого фронта борьбы с фашизмом не суждено сбыться. "Что было, так это попытки на протяжении ряда предвоенных лет направить агрессию гитлеровской Германии на восток, стремление обеспечить свою безопасность за счет других. Трагические последствия всего этого хорошо известны", - говорится в заявлении.