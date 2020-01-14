Родилась в год крушения «Титаника»! Старейшей жительнице Эстонии Марте Киви исполняется 108 лет

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В среду исполняется 108 лет старейшей жительнице Эстонии, бывшей учительнице школы Торнимяэ Марте Киви, которая сейчас живет с сыном Юри в Кохила, пишет BNS со ссылкой на Meie Maa.

Фото: Saarte Hääl

«Это здоровье старого человека, радоваться нечему», - сказал сын Марты Юри Киви Meie Maa во вторник по телефону. Он добавил, что Марта пользуется инвалидным креслом, но не слышит. По его словам, мать слушает телевизор через наушники, но у нее сложности с пониманием чего-то выходящего за повседневные рамки. Зато Марта по-прежнему увлеченно читает газеты. По словам Юри, раньше она даже решала кроссворды, но больше ей не позволяет зрение.

По словам Юри, прошлым летом мать упала и после этого зрение у нее стало хуже. В то же время, у нее исключительная память. По словам Юри, Марта помнит все, в том числе своих учеников.

С Сааремаа поздравлять Марту Киви отправятся председатель волостного собрания Сааремаа Тийу Аро и директор основной школы Торнимяэ Райли Ныгу, которые уже последние восемь лет посещают Марту на ее день рождения.