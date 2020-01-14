Еще один план спасения Ида-Вирумаа. Министр культуры предлагает создать на Северо-Востоке особую экономическую зону

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Министр культуры Тынис Лукас внес несколько предложений по ускорению развития Ида-Вируского уезда, в том числе = создание особой экономической зоны, перевод на северо-восток штаб-квартир госкомпаний и введение региональных повышающих коэффициентов для зарплат государственных служащих, сообщает BNS со ссылкой на rus.err.ee.

Свои предложения Лукас изложил в направленном в министерство финансов письме в ответ на данное правительством всем министерствам поручение поискать возможности для ускорения развития северо-восточного региона страны.

В частности, Лукас предлагает увеличить долю участия государства в обновлении жилого фонда. Для повышения привлекательности городской среды необходимо приводить в порядок и развивать жилой фонд, а также увеличивать участие государства в этой деятельности, например, предоставляя гарантии по кредитам. Следует также протестировать модель социального жилья.

Пустующие производственные здания и жилые дома, по мнению Лукаса, следует демонтировать или найти для них новые функции (по принципу творческого городка Теллискиви в Таллинне).

Министр культуры рекомендует активизировать перевод в Ида-Вирумаа штаб-квартир предприятий с государственным участием (например, Eesti Energia), а также прочих рабочих мест в (эстоноязычном) публичном секторе.

По мнению Лукаса, следует ввести региональные коэффициенты для зарплат не только в сфере внутренней безопасности, но и в здравоохранении, образовании и других сферах, чтобы привлечь в регион больше квалифицированной (эстоноязычной) рабочей силы.

В программе действий по Ида-Вирумаа Министерство культуры рекомендует увеличить поддержку культурных и спортивных мероприятий общегосударственного значения. Кроме того, необходимо поддерживать проведение в Ида-Вирумаа мероприятий, инициированных деятелями культуры Эстонии, а также создание и развитие региональных спортивных объектов.

В программу действий по Ида-Вирумаа Тынис Лукас предлагает включить постоянную дотацию театральному центру Vaba Lava Narva.

Для оживления деловой активности необходимо создать в Ида-Вирумаа особую экономическую зону, включая налоговые льготы и прочие поддерживающие бизнес меры, считает Минкультуры. Следует рассмотреть выделение средств на разведку новых полезных ископаемых и разработку технологических решений для их добычи в связи с реструктуризацией сланцевой промышленности.

В системе общего образования Лукас предлагает рассмотреть увеличение доли государственных школ в Ида-Вирумаа (в дополнение к школам языкового погружения и государственным гимназиям). Также звучала радикальная идея перевести муниципальные школы в ведение государства, чтобы повысить качество образования, уровень знания эстонского языка и патриотизма.

По оценке министра, необходимо выделить дополнительные средства региональным колледжам в Ида-Вирумаа и вновь поднять вопрос об открытии в уезде университета по инфотехнологиям.

Представленные министерствами предложения будут рассмотрены для возможного включения в программу действий по Ида-Вирумаа, отмечает портал новостей вещания.