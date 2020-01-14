Главная площадь Ивангорода в этом году преобразится на средства проекта “Формирование комфортной городской среды”

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Всего 69 объектов будут благоустроены в Ленобласти в рамках регионального проекта “Формирование комфортной городской среды”, все они числятся в утвержденном перечне общественных территорий, подлежащих ремонту. В число благоустраиваемых объектов вошла главная площадь приграничного Ивангорода, сообщает 47channel.ru.

Еще не менее 20 дворовых территорий региона будут включены в перечень благоустройства до конца февраля текущего года.

Например, в 2020 году планируется благоустроить главную городскую площадь в Ивангороде, территорию "Аэропарк" в Гатчине, а также парк в честь 75-летия Великой Отечественной войны во Всеволожске.

Более 1,5 млрд рублей предусмотрено в бюджете региона на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2020 году, сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.