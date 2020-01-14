Эстонские охотники добиваются разрешения на охоту с луком на косуль. Хотят понизить число ДТП с участием этих животных

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Закон об охоте разрешает охоту с луком на мелкую дичь, но охотники добиваются разрешения на охоту с луком и на косуль, сообщает BNS со ссылкой на онлайн-издание Postimees.

Фото: pexels.com

Охотники ссылаются на рост числа ДТП вблизи населенных пунктов, где нельзя пользоваться огнестрельным оружием, но снижать численность косуль нужно.

В Эстонии уже шесть лет разрешается охота с луком на мелкую дичь. Теперь использующие лук охотники добиваются разрешения охотиться и на косуль.

Численность косуль выросла благодаря теплым зимам и растущим вырубкам. Растет число ДТП вблизи населенных пунктов — в прошлом году их было на 10 процентов больше, чем в 2018 году. Всего ДТП с участием косуль было около пяти тысяч.

Член правления клуба охоты с луком Mägilased и представитель Европейской федерации охоты с луком Рита-Анетте Кохава и раньше говорила, что охота с луком позволяет охотиться в районах, где зафиксирован высокий процент аварий, но соображения безопасности препятствуют использованию огнестрельного оружия для охоты.