Рекорд 1989 года побит! Январь 2020 года был в Эстонии феноменально теплым

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Январь 2020 года на всех метеостанциях Эстонии зафиксирован как самый теплый за всю историю метеонаблюдений – средняя температура воздуха в Эстонии была +3,1 градуса при норме -3,5 градуса.

Об этом рассказывает rus.err.ee, отмечая, что особенно теплым январьбыл в 1989 году, когда средняя температура воздуха в Эстонии составила +0,9 градуса. Самым холодным был январь 1987 года — тогда средняя температура была -14,5 градуса.

Самым теплым днем было 16 января 2020 года, когда в Кунда зарегистрировали +8,7 градуса. Однако в 2007 году 10 января в Валга зарегистрировали +10,1 градуса, что является температурным рекордом января в Эстонии.

Осадков в январе выпало 44 мм, что составляет 87% от нормы (50 мм).

Солнце в прошлом месяце в Эстонии в среднем светило 26,4 часа, что является 87% от нормы (30,3 часа).















