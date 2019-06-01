Без паники! Министр заверил, что здравоохранение Эстонии готово сдерживать новый коронавирус

В стране и мире / РеспубликаБез паники! Министр заверил, что здравоохранение Эстонии готово сдерживать новый коронавирус
Дата публикации: Сегодня, 11:08 Просмотрено: 120
Министр социальных дел Танель Кийк подтвердил, что здравоохранение Эстонии готово сдерживать новый коронавируc, информирует BNS.
Фото: ИТАР ТАСС
"По оценкам департамента здоровья, риск проникновения инфекции в Эстонию существует, но наши медицинские и другие компетентные государственные учреждения готовы контролировать распространение вируса, - сообщил министр социальных дел Танель Кийк в распространенном в субботу пресс-релизе. - Всемирная организация здравоохранения в четверг объявила коронавирус глобальной угрозой здоровью, в первую очередь на том основании, что необходимо остановить распространение вируса и его проникновение в страны со слабой системой здравоохранения, в которых нет готовности сдерживать распространение вируса. Ограничений поездок и торговли ВТО не рекомендует. Поскольку сейчас в Эстонии отмечается период распространения и других вирусов, мы советуем соблюдать обычные правила профилактики, мыть руки и избегать контакта с больными людьми".