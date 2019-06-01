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В стране и мире / РеспубликаБез паники! Министр заверил, что здравоохранение Эстонии готово сдерживать новый коронавирус

Дата публикации: Сегодня, 11:08 Просмотрено: 120

Министр социальных дел Танель Кийк подтвердил, что  здравоохранение Эстонии готово сдерживать новый  коронавируc, информирует BNS.

Без паники! Министр заверил, что здравоохранение Эстонии готово сдерживать новый коронавирус

Фото: ИТАР ТАСС

"По оценкам департамента здоровья, риск проникновения инфекции в Эстонию существует, но наши медицинские и другие компетентные государственные учреждения готовы контролировать распространение вируса, - сообщил министр социальных дел Танель Кийк в распространенном в субботу пресс-релизе. - Всемирная организация здравоохранения в четверг объявила коронавирус глобальной угрозой  здоровью, в первую очередь на том основании, что необходимо остановить распространение вируса и его проникновение в страны со слабой системой здравоохранения, в которых нет  готовности сдерживать распространение вируса.  Ограничений  поездок и торговли ВТО не рекомендует. Поскольку сейчас в Эстонии отмечается период распространения и других вирусов, мы советуем соблюдать обычные правила профилактики, мыть руки и избегать контакта с больными людьми".

 

Комментарии (1)

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Татка
Сегодня, 14:21
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Три раза ха!

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