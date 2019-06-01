ФОТО: Герои года. Обезвредивший пьяного хулигана мужчина, организатор поисков без вести пропавших, помощник полицейского, остановивший пьяного водителя

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Героями года по версии If Kindlustus стали участники групп поиска пропавших без вести людей и другие добровольцы.

Фото (в том числе галерея ниже): Рауль Меэ



Профессиональный организатор поисков без вести пропавших людей, мужчина, который по пути в кино со своей спутницей жизни обезвредил пьяного хулигана с ножом, женщина, которая обнаружила в лесу обездвиженного человека с переохлаждением и спасла его жизнь, и активный помощник полицейского, который отстранил от вождения пьяного водителя фургона - эти люди были выбраны из 72 представленных кандидатов и завоевали титул "героев" на сегодняшнем мероприятии If Kindlustus "Ищем героев".

Каждому из них был вручен чек для путешествия в размере 1000 евро, чтобы они смогли провести заслуженный отпуск, где захотят.

В рамках кампании "Ищем героев" третий год подряд благодарили добровольных спасателей, помощников полицейских и всех тех, кто спас чью-то жизнь, предотвратил преступление или несчастный случай или же каким-то другим образом помог сделать Эстонию безопаснее.

По словам члена правления If Kindlustus Тийта Кольде, кампания "Ищем героев" была инициирована для того, чтобы все мы стали более внимательными к тому, что происходит вокруг, приходили на помощь другим людям или же сообщали о человеке, оказавшемся в беде.

"На основании историй, которые получили награды в этом году, можно сказать, что люди замечают то, что происходит вокруг них, и заботятся о других.

Представленные нам истории были очень разнообразные, все они заслуживали благодарности и того, чтобы на них обратили внимание, - сказал Кольде. - Помимо отдельных геройских поступков мы увидели немало людей, которые находят время на добровольческую деятельность в качестве помощника полицейского или спасателя-волонтера, будучи семейными, работающими людьми. Мы очень рады, потому что кажется, что общество начинает все более широко понимать, какую пользу приносят, например, добровольцы в ходе поисков без вести пропавших людей, обеспечении безопасности дорожного движения и в многих других случаях".

На церемонии благодарность была выражена всем представленным кандидатам, однако в четырех категориях были выделены герои, получившие главный приз.

"Инициатор года" Ааре Рюйтель является главой целевого учреждения "Kadunud" и руководит волонтерами в оперативной поисковой группе. Именно Ааре Рюйтель и управляемая им оперативная поисковая группа хоть среди ночи выедут в другой конец Эстонии, чтобы помочь пропавшему человеку. Под его руководством в конце декабря прошлого года после шести дней поисков на болоте Пяэскюла была найдена Кяролин, которая к этому моменту находилась в критическом состоянии. В ноябре в Табивере пропал без вести 84-летний Лембит, которого нашли спустя пару дней живым в близлежащем лесу. Это лишь пара недавних успешных примеров из длинной истории работы Ааре Рюйтеля. Целевое учреждение "Kadunud" активно сотрудничает с государственными силовыми структурами и финансирует свою деятельности исключительно через пожертвования.

"Спасателем года" стала Аннели Кауриль. Утром 13 июня прошлого года поступило сообщение, что из пансиона "Мяннику" в Ида-Вирумаа накануне вечером ушел и не вернулся один из подопечных. Речь шла о критическом случае, так как пропавший человек был болен и нуждался в лекарствах на повседневной основе. Поисковая группа собралась у пансиона днем, в том числе пришла и Аннели со своей 15-летней дочерью, они обе являются членами оперативной поисковой группы. На улице шел дождь и было довольно прохладно, добровольцы быстро приступили к поискам на местности. Аннели вместе с двумя партнерами в цепочке двигалась в сторону леса, когда вдруг они услышали голоса. Аннели закричала, но ответа не последовало, однако Аннели продолжила звать, и попавший в беду человек ответил несколькими криками о помощи. Поисковая группа двинулась на голос. В зарослях был обнаружен мужчина, он был переохлажден, обездвижен и насквозь промок от дождя. Аннели быстро связалась с руководителем поисковой команды, сняла свою сухую одежду, чтобы согреть мужчину. Вскоре прибыли скорая помощь и полиция, и его вывезли из леса. Благодаря быстрым, решительным действиям Аннели жизнь мужчины удалось спасти.

"Самый внимательный человек года" Эрки Пооманн поздно вечером в декабре 2019 года шел со спутницей в кино. Перед этим они решили зайти в продуктовый магазин в торговом центре Мустамяэ. В магазине было много народу, люди и кассиры были заняты своими делами. Вдруг послышались крики и люди начали в панике разбегаться. Спутница Эрки спросила тех, кто бежал в их стороны, что случилось. Ответ был страшный - люди говорили, что кого-то порезали ножом. Эрки быстро и решительно побежал на место происшествия, где увидел мужчину с явными признаками алкогольного опьянения, а в его руках - нож. Мужчина кричал и угрожающе размахивал ножом, к счастью тяжких повреждений никому нанесено не было. Эрки как бывший военнослужащий оценил ситуацию и убедился, что в другой руке у мужчины холодного оружия не было. Затем он выхватил у мужчины нож, бросил его в сторону и умело повалил возмутителя порядка на пол. После вмешательства охранников на место была вызвана полиция. Эрки своими действиями продемонстрировал высшую степень смелости и решимости.

"Пример года" Даниэль Либман в свободное время занимается патрулированием в качестве помощника полицейского. 1 октября прошлого года он ехал по Таммсааре теэ в сторону университета, чтобы пойти на лекцию. Остановившись на красный свет на перекрестке Таммсааре теэ и Сыпрузе пуйестеэ, он заметил, что со стороны Сыпрузе пуйестеэ резкий разворот осуществляет белый фургон, который завершил маневр на островке безопасности напротив светофорного столба. Водитель подал несколько метров назад, а после этого въехал в тот самый столб. Это показалось Даниэлю подозрительным. Он включил аварийные огни, выбежал из машины и направился к фургону. К этому времени фургон несколько раз въехал в этот же столб, и было ясно, что водитель пьян. Даниэль попытался вместе с другим пришедшим на помощь мужчиной вытащить водителя из-за руля, но из-за сопротивления пьяного водителя это оказалось сложнее, чем они ожидали. Даниэль позвонил в центр тревоги, чтобы вызвать подмогу, сам же он в этот момент побежал в свой автомобиль, чтобы принести наручники, дабы обуздать агрессивного водителя. Вскоре на место прибыла полиция.

Все четыре героя помимо благодарности получили от If Kindlustus чек на путешествия в размере 1000 евро, который они могут потратить на заслуженный отпуск, страхование путешествия и годовое страхование от несчастного случая.

If Kindlustus благодарит всех добровольцев и активных людей, которые помогают сделать жизнь в Эстонии безопаснее, а также всех, кто представил кандидатов в рамках кампании "Ищем героев", в результате чего эти геройские поступки стали достоянием общественности.