После шести пожаров под Кингисеппом российская полиция задержала предполагаемого пиромана. «Безработный с неудержимой страстью к поджогам»

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Безработный с тягой к открытому огню задержан в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщает российский портал 47news. Полиция считает, что после манипуляций мужчины пострадала недвижимость в местном поселке и садоводстве.



Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Как в пятницу, 31 января, сообщили 47news в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 27-летний безработный житель поселка Кингисеппский задержан по подозрению в серии поджогов. По предварительной информации, мужчина страдает неудержимой страстью к поджогам.

Как считают в полиции, от рук предполагаемого пиромана пострадали три дачных дома, сарай, теплица и баня. Ущерб оценен на сумму больше 1,5 млн рублей.

Как писал 47news, поджигателя в поселке Кингисеппский стали искать после того, как в самом населенном пункте и соседнем садоводстве "Дружба" за три дня сгорели шесть строений. Напуганные дачники организовали патрули и обратились в полицию.

Как уточнили в пресс-службе главка, предполагаемый злодей был задержан патрулем в ночь на 28 января, подозреваемый оформил явку с повинной. Устанавливается его причастность мужчины к другим пожарам. В отношении пиромана возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества, он заключен под стражу.







