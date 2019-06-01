Рийгикогу готовит заявление с осуждением позиции России по истории Второй мировой войны

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Дата публикации: Вчера, 20:51 Просмотрено: 100

Руководство парламента Эстонии приняло в четверг к производству проект заявления "Об исторической памяти и фальсификации истории", осуждающего позицию России по истории Второй мировой войны, информирует BNS со ссылкой на «Интерфакс».









Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе парламента, инициаторами заявления выступили 73 депутата из 101 от всех партийных фракций.

Работать над документом будет комиссия по внешней политике.

"Заявление вызвано провокационными высказываниями властей Российской Федерации в связи с началом Второй мировой войны, фальсификацией исторической правды в интересах своей великодержавной идеологии и организованной в этих целях агрессивной компанией в СМИ", - говорится в сообщении пресс-службе парламента.

По мнению подписантов, "оправданием пакта Молотова-Риббентропа и его секретного протокола Российская Федерация создает себе почву для продолжения агрессивной внешней политики в отношении соседних государств и всего западного мира".

В проекте заявления осуждаются попытки властей РФ "переписать историю, показать главным виновником начала войны, прежде всего, Польшу, поделенную двумя агрессорами пактом Молотова-Риббентропа".

Парламент призывает правительство Эстонии поддерживать аутентичную историческую память и подчеркивает необходимость включения в школьные программы темы о преступлениях тоталитарных режимов и угрозах демократии.

Как ожидается, рассмотрение заявления состоится в большом зале парламента 19 или 20 февраля.



