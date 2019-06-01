Рейтинг популярности партий возглавляет Партия реформ

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Дата публикации: Сегодня, 12:45 Просмотрено: 89

Сохраняющая продолжительное время лидирующие позиции в рейтинге популярности партий в Эстонии Партия реформ по-прежнему на первом месте, показывают результаты очередного опроса общественного мнения, проведенного фирмой Norstat по заказу Института общественных исследований.

Как отмечается в переданном BNS пресс-релизе, по данным свежего исследования Партию реформ поддерживают 34,2 процента опрошенных, Центристскую партию 22,3 процента, а Консервативную народную партию Эстонии (EKRE) 14,1 процента респондентов.

За тройкой лидеров следуют Социал-демократическая партия с 9,3 процента поддержки, внепарламентская партия Eesti 200 с 7,5 процента поддержки и входящая в коалицию партия Isamaa с 6,6 процента.

Общественная поддержка оппозиции на основании свежих данных чуть превышает уровень поддержки коалиции — за оппозицию готовы проголосовать 43,5 процента, а за коалицию 43,1 процента опрошенных.

Произведенная фирмой Norsat выборка опроса по итогам четырех недель составляет не менее 4000 человек. Статистическая погрешность составляет +/- 1,55 процента.

НКО Ühiskonnauuringute Instituut — основанный в январе 2016 года аналитический центр, исследующий социальные процессы в эстонском обществе.