Рийгикогу одобрил проект пенсионной реформы. Накопления будут возвращать желающим с сентября 2021 года

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Рийгикогу в среду поздно вечером одобрил окончательным голосованием проект пенсионной реформы, сообщает BNS.

Фото: pexels.com

Пенсионная реформа была принята 56 голосами "за", против было подано 45 голосов.

Голосование было связано с вопросом доверия правительства.

Закон делает обязательную накопительную пенсию добровольной и создает дополнительные возможности выбора, каким образом использовать накопленные средства.

Одобренная Рийгикогу пенсионная реформа предусматривает, в частности, что с января 2021 года можно будет подавать заявления на выход из второй ступени, после чего накопленными в ней средствами можно будет распорядиться по своему усмотрению, напоминает rus.err.ee. Если участник второй пенсионной ступени решит забрать накопленные средства, то это можно будет сделать, уплатив подоходный налог в размере 20%. Первые такие выплаты будут произведены в сентябре 2021 года.





