Экологи: создание атомной электростанции в Эстонии сопряжено с серьезными рисками. И дело не только в вероятности катастроф и радиоактивных отходах

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Мы стоим перед глобальным климатическим кризисом, и для его смягчения должны, по оценкам учёных, действовать прямо сейчас. В Эстонии также следует при первой возможности перейти на нетопливные, чистые решения восстанавливаемой энергии, которые наряду с возможностями хранения энергии и международными связями обеспечивали бы безопасность нашего энергоснабжения, уверены в Эстонской палате экологических объединений.



Фото: Алеся Нехожина



Эстонская палата экологических объединений считает, что размещение в Эстонии маленького реактора III+ поколения прибавит экологических проблем, а не поможет их решить.

В своем официальном мнении по вопросу целесообразности строительства атомной электростанции в республике палата перечисляет некоторые важнейшие риски, которые сопутствовали бы планируемому «Fermi Energia» модульному реактору III+ поколения:

1. В Эстонии пришлось бы захоронять радиоактивные отходы с опасным для жизни уровнем излучения, безопасность которых государству пришлось бы гарантировать за свой счёт и на тысячи лет.

2. История показывает, что опасность крупных катастроф всегда существует на атомных электростанциях II и III поколений. Хотя на соседних с Эстонией территориях уже есть атомные электростанции, создание новой местной электростанции увеличило бы риск несчастного случая.

3. Для поддержания работы атомной электростанции мы должны закупать ядерное топливо, технологии и знания. Это сделало бы нас постоянно зависимыми от внешних поставщиков, также такое решение не является разумным, с учётом наличия местных ресурсов восстанавливаемой энергии.

4. Создание атомной электростанции означает для государства больше, чем просто выдача разрешения на строительство. Это потребует реорганизации и поисков ресурсов во многих областях, от новых законов и обучения чиновников, до создания обеспечивающей безопасность инфраструктуры и возникновения первичной осознанности жителей. Такой расход на создание возможностей для одного производителя электричества непропорционален и нежелателен для государства, и следует сосредоточиться на уже используемых решениях восстанавливаемой энергии.

5. Для возврата крупных инвестиций атомная электростанция должна проработать около 40 лет, а в быстро меняющемся мире это означает большой экономический риск и риск того, что при возникновении проблем налогоплательщик должен будет спасать проект.

Учитывая вышеназванные серьёзные риски и то, что существуют более благоприятные для экологии и безопасные альтернативы, EKO не поддерживает создание в Эстонии атомной электростанции на планируемых условиях. EKO рассматривает вариант пересмотра своего мнения, если в мире будут реально созданы доказанно безопасные и использующие повторно ядерные отходы атомные электростанции IV поколения.

Эстонская палата экологических объединений объединяет одиннадцать экологических организаций: Эстонское зелёное движение, Эстонский фонд природы, Эстонское общество орнитологии, Балтийский экологический форум, Эстонское студенческое экологическое объединение “Sorex”, Западное побережье, Общество Ныммеская дорога, Таллинский центр стокгольмского экологического института, Общество защиты полуприродных сообществ, Кружок зашиты природы тартуских студентов, Центр экологического права.



