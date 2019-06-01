Россия будет выдавать туристические визы на полгода, а не на месяц

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МИД РФ разрабатывает поправки в ст. 25.6 закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Их целью станет упрощение получения российских туристических виз иностранными гражданами вне зависимости от страны, которую они представляют, а максимальный срок пребывания в России по туристической визе будет увеличен с месяца до полугода, сообщают «Известия».

«Законопроектом, в частности, вводится возможность оформления турвизы на основании подтверждения о бронировании средства размещения, сведения о котором содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц (отели, пляжи и горнолыжные трассы, прошедшие государственную классификацию. — «Известия»)», — пояснили в ведомстве.

В МИДе отметили, что действующее законодательство предусматривает выдачу такой визы исключительно при наличии подтверждения о приеме организацией, сведения о которой содержатся в едином федеральном реестре туроператоров.

«Еще одно изменение — увеличение до шести месяцев срока пребывания иностранных граждан на территории РФ по туристической визе. В настоящее время такая виза выдается на срок до одного месяца», — уточнили в министерстве.

Как заявил «Известиям» первый зампред фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, партия готова поддержать законопроект.







