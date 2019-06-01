Эстонский департамент здоровья: новый тип коронавируса не распространяется посылками из Китая. Но руки после распаковки нужно мыть

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По данным департамента здоровья, новый тип коронавируса 2019-nCOV не распространяется с прибывающими из Китая товарами, поэтому популярные в Эстонии заказанные в интернете почтовые посылки можно получать и открывать, не опасаясь заражения, рассказывает BNS.



Фото: ТАСС

По словам начальника отдела мониторинга за инфекционными заболеваниями и эпиднадзора департамента Мари-Анне Хярма, вирусы в окружающей среде недолговечны, и частички, содержащие вирус, например, попавшие в отправление с чиханием, теряют свою способность заражать в течение нескольких часов, сообщила во вторник BNS пресс-служба департамента.

«Конечно, после прикосновения к пакетам, которые прошли долгий путь, нам все равно нужно мыть руки, потому что поверхность может быть загрязнена, например, различными вредными бактериями. Но вероятность заразиться коронарным вирусом через посылку, упакованную в Китае несколько недель назад, чрезвычайно мала, - сказала Хярма, по словам которой нужно мыть руки и проявлять осторожность в отношении вирусов гриппа и гриппоподобных заболеваний. - В сезон гриппа в любом случае нужно внимательнее относиться к гигиене рук».

Хотя почтовые посылки из Китая, в настоящее время не представляют опасности для коронавируса, департамента здоровья по-прежнему рекомендует тщательно взвешивать необходимость поездки в районы высокого риска Китая.

«При взаимодействии с тем, кто заражен вирусом, вирус может проникнуть в новый организм. Поскольку инкубационный период вируса составляет до двух недель, очевидно, что здоровые люди также подвержены риску заражения» , - сказала Хярма, по словам которой люди, возвращающиеся из зоны риска, должны следить за своим здоровьем в течение 14 дней и в случае повышения температуры немедленно вызывать врача и сообщить о поездке в Ухань или в его окрестности.

В настоящее время коронарный вирус 2019-nCOV распространяется главным образом в Китае, причем отдельные случаи заболевания также наблюдаются в Японии, Гонконге, Макао, Южной Корее, Сингапуре, Вьетнаме, Непале, Малайзии, Франции, Германии, США и Австралии. Большинство случаев, как предполагается, привезены из Китая. Инфекция начала распространяться в городе Ухань на рынке морепродуктов и продажи живых животных, у зараженных появлялись высокая температура, одышка и пневмония.

Коронавирусы были обнаружены в 1960-х годах и могут поражать как людей, так и животных и птиц. Вирусы проникают в клетки слизистой оболочки дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта, распространяясь воздушно-капельным путем и фекальным путем. Известные коронавирусы, такие как альфа-коронавирус HCoV-OC43 и HCoV-HKU1 и HCoV-229E, вызывают симптомы вирусных инфекций верхних дыхательных путей, а также серьезные проблемы с легкими, особенно у пожилых людей и младенцев.



