Губа не дура! Более четверти россиян хотят получать от 100 до 200 тысяч рублей ежемесячно

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Дата публикации: Сегодня, 16:51 Просмотрено: 61

Сервис для поиска работы и подбора персонала "Работа.ру" выяснил, какую зарплату хотели бы получать россияне. Результаты опроса в понедельник публикует RT.



Фото: ИТАР-ТАСС

На зарплату от 100 до 200 тыс. рублей рассчитывают 26% опрошенных. Заработок менее 30 тысяч рублей в месяц устроил бы 4% респондентов.



Как указывают специалисты, в среднем по стране россияне хотят зарабатывать 92 тысячи рублей в месяц.

Аналитики отмечают, что уровень желаемых зарплат отличается в зависимости от региона. Так, участники опроса из Москвы идеальной зарплатой считают 104 тысячи рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 102 тысячи рублей.

В то же время жители Новосибирска хотели бы получать зарплату 90 тысяч рублей, в Ростове-на-Дону желаемая зарплата — 87 тысяч рублей, а в Нижнем Новгороде — 70 тысяч рублей.

Опрос также выявил различия в желаемой зарплате между мужчинами и женщинами.

Так, в среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 103 тысячи рублей, а женщины — 80 тысяч рублей.

В опросе приняли участие 6,7 тысяч респондентов старше 18 лет из всех регионов России.