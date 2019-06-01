Читайте, что вошло в проект пенсионной реформы, направленный правительством в Рийгикогу

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Правительство на сегодняшнем заседании одобрило законопроект о реформе накопительной пенсии, второе чтение и финальное голосование по которому состоятся вместе с голосованием о доверии правительству в эту среду, сообщает Коммуникационное бюро правительства.



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«Правительство сегодня одобрило пенсионную реформу, посредством которой мы выказываем уважение к праву каждого самому решать, как обеспечить себе достойную старость», – сказал премьер-министр Юри Ратас.

На излишнюю жесткость действующей пенсионной системы обратил внимание и министр финансов Мартин Хельме. "До сих пор правила участия во второй пенсионной ступени были слишком жесткими, и им давно стоило добавить гибкости. В сравнении с прежней ситуацией появятся новые возможности для присоединения и накопления – при необходимости из второй ступени можно будет выйти, а молодежь сможет присоединиться позднее. Важно найти вариант, подходящий именно вам, и не забывать копить», - сказал Мартин Хельме.

«Пенсионная реформа – это, несомненно, вопрос мировоззренческий. Законопроект дает каждому жителю Эстонии право самому решать, стоит ли ему копить и инвестировать самостоятельно, повысить ли свой уровень жизни или остаться во второй пенсионной ступени.

енсионная реформа пользуется крайне весомой поддержкой общественности, поскольку дает людям право самим распоряжаться своими деньгами, - сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. – Эта реформа также увеличивает конкуренцию между пенсионными фондами, которая должна способствовать росту их производительности. Кроме того, не будем забывать, что, наконец, решение найдет и проблема навязанных сегодняшним пенсионерам несправедливых условий выплат».

Со вступлением законопроекта в силу присоединение ко второй ступени и выход из нее станут добровольными для всех. По умолчанию все останется по-прежнему: если человек решит продолжить копить пенсию на прежних условиях, ему ничего не придется предпринимать. Если человек захочет выйти из второй пенсионной ступени, присоединиться к ней или просто приостановить платежи, он должен будет подать заявление в банк или пенсионный центр.

Все получат возможность копить дополнительно

Люди, не присоединившиеся в свое время ко второй пенсионной ступени, теперь получат возможность это сделать. Ограничений по возрасту больше не будет. Платежи не смогут вносить только те люди, которые уже получают пенсию из второй ступени.

Останутся в силе и прежние ставки платежей: 2 процента от брутто-зарплаты человека и 4 процента от его социального налога.

Новая возможность – пенсионный инвестиционный счет

Люди получат новую возможность – самостоятельно инвестировать накопленные во второй ступени средства. Для этого им необходимо подать заявление, на основании которого пай в фонде будет обращен в деньги и переведен на открытый человеком в банке специальный инвестиционный счет.

На пенсионный инвестиционный счет можно как перевести накопленные пенсионные средства, так и направить туда новые выплаты во вторую пенсионную ступень, иными путями деньги на этот счет поступать не могут. Изъятие средств с инвестиционного счета происходит на тех же условиях, что и из пенсионного фонда. Это значит, что, как правило, следует дождаться пенсионного возраста, однако при необходимости выйти из второй ступени, забрав деньги, можно и раньше.

По аналогии со сменой фонда человек может перемещать свои средства между инвестиционным счетом и фондами второй ступени. Например, попробовать какое-то время инвестировать самостоятельно, прийти к выводу, что для него это не лучший вариант, и снова обратиться к пенсионному фонду.

Средства пенсионного инвестиционного счета можно инвестировать так же, как и средства, лежащие на обычном инвестиционном счету – например, вкладывать их в ценные бумаги и другие финансовые инструменты.

Средства, изымаемые в пенсионном возрасте, подлежат налоговым льготам

Каждый человек, вступая в пенсионный возраст, сможет сам выбирать, забрать всю накопленную сумму разом или превратить ее в пожизненную или ограниченную определенным сроком пенсию. Если средства второй пенсионной ступени изымаются в форме пожизненной пенсии или долговременной пенсии с ограниченным сроком, когда деньги делятся как минимум на количество лет, которое человек может прожить в среднем, то с этих платежей подоходный налог взыматься не будет.

В случае, если речь идет о более кратковременной пенсии или изъятии всех средств разом, то подоходного налога придется заплатить меньше, чем при досрочном изъятии средств – 10 процентов вместо обычных 20.

На пенсию из второй ступени можно выйти максимум на пять лет раньше пенсионного возраста, а также в том случае, если у человека диагностировано отсутствие трудоспособности (в значении категории потери трудоспособности).

Выплаты не влияют на учет необлагаемого налогом дохода.

Выход из второй ступени

В сравнении с действующим порядком после вступления поправок к силу желающие смогут прекратить копить пенсию второй ступени. Это можно сделать двумя способами:

• человек прекращает выплаты, но оставляет уже собранные средства в фонде, чтобы они продолжали расти;

• человек выходит из второй ступени, забирая накопленные средства. На этом его выплаты во вторую ступень заканчиваются.

Если человек вышел из второй пенсионной ступени, все равно, остановив ли платежи или полностью изъяв накопленные средства, по прошествии десяти лет у него появится возможность вновь присоединиться. После этого он сможет при желании еще раз покинуть вторую ступень, пробыв в ней не менее 10 лет, – завершив платежи или же полностью изъяв средства.

Если человек выходил из второй ступени дважды, присоединиться к ней вновь он больше не сможет. Таким образом накопление средств во второй пенсионной ступени прекратится и в пенсионном возрасте человеку придется рассчитывать в основном на пенсию из первой ступени.

Изымая средства из фонда, следует иметь в виду, что выплата осуществляется один раз и в полном объеме накопленных средств. С выплаты нужно будет заплатить подоходный налог в размере 20 процентов, однако на учете необлагаемого налогом минимума эта выплата никак не скажется.

Люди, которые впервые добровольно присоединятся ко второй пенсионной ступени, первый раз смогут забрать средства или прекратить платежи спустя не менее десяти лет со дня присоединения.

Из второй ступени при желании могут выйти и сегодняшние пенсионеры. Для этого нужно подать заявление в банк или пенсионный фонд, сообщив о своем желании получить пенсию в виде разовой выплаты, или в страховое общество, выразив желание расторгнуть договор. С разовой выплаты пенсионерам придется заплатить подоходный налог в размере 10 процентов.

Подача заявлений и выплата средств

Люди, которые хотят продолжать копить пенсию в прежнем порядке, не должны ничего предпринимать.

Средства из второй ступени выплачиваются три раза в год, тогда же можно начать или прекратить взносы во вторую ступень – в январе, мае и сентябре. То, когда будут выплачиваться накопленные средства и когда начнутся или закончатся взносы, зависит от срока подачи заявления.

Для того, чтобы добровольно присоединиться ко второй ступени или выйти из нее, в том числе забрав накопленные средства, можно начинать подавать заявления с января 2021 года. Все заявления, которые будут поданы не позднее 31 марта 2021 года, будут реализованы в сентябре 2021 года.

Это означает, что добровольно присоединившиеся ко второй ступени люди начнут делать взносы в сентябре, а люди, решившие прекратить платежи, в сентябре же смогут от них отказаться. Люди, которые подадут заявление об изъятии средств до 31 марта, получат все накопленные средства в сентябре 2021 года.

Заявления, которые будут поданы с 1 апреля по 31 июля, будут реализованы в январе следующего года, а заявления, которые подадут с 1 августа по 30 ноября – в мае будущего года.

Таким образом пенсионные фонды будут узнавать о желающих их покинуть не менее чем за пять месяцев. Значительный срок предуведомления поможет пенсионным фондам лучше управлять своими инвестициями. Для того, чтобы смягчить пенсионным фондам связанный с выплатами риск, законопроект повышает минимальную ставку кредита, оформляемого за счет пенсионного фонда, с 10 до 25 процентов.

Заявления о желании перевести деньги из пенсионного фонда на инвестиционный счет можно будет подавать банкам или пенсионному центру с 1 апреля 2021 года. Как и в случае с обменом долей между пенсионными фондами, перевод денег на инвестиционные счета произойдет 1 сентября, если заявление будет подано не позднее 31 июля 2021 года. Если заявление будет подано в следующем цикле, то перевод будет осуществлен 3 января 2022 года.

Взносы во вторую ступень можно будет перенаправить на инвестиционный свет также с сентября 2021 года. Для этого банку или пенсионному центру нужно будет подать новое заявление. Платежи будут перенаправлены не позднее, чем в течение трех рабочих дней.