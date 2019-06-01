Департамент статистики: прошлый год был рекордным по урожайности

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Прошлый год стал для аграриев более благоприятным, чем предыдущие, и побил рекорды как по общей урожайности, так и размерам посевных площадей, сообщает Департамент статистики.



По данным Департамента статистики, итоговый урожай зерновых составил 1 625 000 тонн. Общий урожай картофеля составил 120 500 тонн, что за последние шесть лет стало лучшим результатом, а урожай овощей, выращиваемых на открытом грунте – 77 000 тонн.

После нескольких неблагоприятных для сельского хозяйства лет урожай зерновых в прошлом году был на 77% больше, чем в 2018 году, и на 6% больше, чем в 2015 году, когда погода также благоволила аграриям. В общем урожае зерновых было собрано 847 000 тонны пшеницы, 523 000 тонн ячменя и 119 000 тонн ржи. На гектар получено 4,5 тонны зерновых, что стало рекордным до сего времени результатом урожайности.

Столь высокому урожаю способствовали также самые большие за последние двадцать пять лет площади по выращиванию зерновых – 364 000 гектара. Озимые впервые составили почти половину посевных площадей и более половины урожая зерновых: в среднем 5,3 тонны с гектара. Урожайность яровых была значительно скромнее – 3,7 тонны с гектара.

Более чем в половине уездов урожай зерновых побил рекорды. Средний показатель урожайности варьируется от 3,2 тонн в Ида-Вируском уезде и 3,4 тонн в Хийуском уезде до 5,3 тонн в Йыгеваском уезде, при этом для Хийуского и Йыгеваского уездов это стало лучшим результатом за все времена.

В расчете на посевные площади и урожайность особенно удачным стал совокупный урожай бобовых и озимого рапса – 111 000 и 148 000 тонн соответственно. Бобовые выращивались на 43 000 гектарах, и за последние два года их посевные площади, также, как рапса и масличной репы, сократились. При этом площадь выращивания озимого рапса и масличной репы увеличилась до 51 000 гектара и составила уже 71% от общей посевной площади рапса и масличной репы. Однако урожай с гектара ни бобовых, ни озимого рапса не превысил высокий уровень 2015 года и составил 2,6 и 2,9 тонны соответственно.

Как и для большинства полевых культур, год был также благоприятным для картофеля и овощей, выращиваемых на открытом грунте. Площадь выращивания картофеля, которая долгое время сокращалась, увеличилась до 5300 гектаров, а средняя урожайность с гектара оставила рекордные 22,6 тонны. До этого лучший показатель урожайности был достигнут в 2015 году, когда с гектара удалось собрать 20,1 тонны картофеля. В расчете на одного жителя пришелся 91 килограмм картофельной продукции (выращенный в Эстонии урожай картофеля поделен на число жителей). Вне конкуренции по выращиванию картофеля были Тартуский, Вильяндиский, Выруский и Харьюский уезды. Площади овощей, выращиваемых на открытом грунте, за последние два года хоть и сократились, урожай с гектара стал самым большим за последние восемь лет – 24,8 тонны.











