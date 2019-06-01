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В стране и миреФинский эксперт: если снег так и не выпадет, комаров летом не будет. И это очень плохо

Дата публикации: Сегодня, 13:49 Просмотрено: 279

Отсутствие насекомых прямо скажется на благополучии птиц, указывает директор Южно-Карельского института аллергологии и окружающей среды Киммо Сааринен, передает финское издание Yle.fi.

Финский эксперт: если снег так и не выпадет, комаров летом не будет. И это очень плохо

Исключительно тёплая погода влияет на природные ритмы. На деревьях появляются почки, перелётные птицы не улетают на юг. Из-за бесснежной зимы, в частности, урожай черники, вероятно, будет плохим, а популяция комаров в Южной Финляндии маленькой.

– Если такая погода будет стоять до конца зимы, обещаю, что следующим летом комаров не будет, – говорит директор Южно-Карельского института аллергологии и окружающей среды Киммо Сааринен.

Комары появляются на свет в прудах, которые образуются при таянии снега. Таким образом, в результате бесснежной зимы у них не будет среды для размножения.

Однако с точки зрения птиц – это совсем не радостная перспектива.

– Именно из-за комаров, мошек и других насекомых птицы прилетают сюда на лето.



Комментарии (1)

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Алек
Сегодня, 14:17
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ну млин харе народ пугать, из личного опыта: комары появляются в застойных водоемах и не имеет значения будь то талый снег или нет(оставтье бассейн, бочку, ведро с водой под открытым небом и через пару недель увидите сами!), комары будут, просто может быть их колличество будет меньше чем обычно но тем немение будут! опять же снег есть может быть не во всех районах но есть!!! хватит пугать народ и так все вкуривают чем это чревато!

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