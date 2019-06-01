Берегите себя и близких! Департамент здоровья советует эстоноземельцам пересмотреть планы поездок в связи с коронавирусом

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В связи с распространением нового типа коронавируса департамент здоровья советует тщательно взвесить необходимость поездок в те регионы Китая, где заболевание широко распространено и где для борьбы с ним введены ограничивающие передвижение карантинные меры, сообщает BNS.



Фото: ТАСС

«Ясно, что современный любящий путешествия мир позволяет вирусам быстрее попадать из страны в страну. Поэтому можно было ожидать, что коронавирус придет в Европу», - сказал заведующий отделом экстренной медицины департамента здоровья Мартин Кадай.

По его словам, вполне вероятно, что в ближайшее время еще в нескольких странах обнаружат отдельные случаи вируса 2019-nCOV. Системы мониторинга инфекционных заболеваний европейских стран находятся на хорошем уровне и вероятность дальнейшего широкого распространения заболевания в Европе является низкой.

«Появление вируса во Франции не меняет наши рекомендации по поездкам внутри Европы. Чтобы избежать заражения и помешать распространению вируса, нужно соблюдать обычные правила гигиены, то есть прежде всего тщательно мыть руки. Избежать любых заболеваний дыхательных путей также можно избегая контактов с больными людьми», - пояснил Кадай.

Путешествуя по Китаю, нужно обязательно избегать посещений продающих живую птицу и животных рынков, а также контактов с животными и птицами и их выделениями. После возвращения из зоны риска нужно наблюдать за своим состоянием в течение 14 дней. Если за это время поднимется температура, появится кашель или проблемы с дыханием, нужно связаться с врачом и сообщить ему о своей поездке в Ухань или его окрестности.

Всего на данный момент лабораторно подтверждены 1350 случаев коронавируса. В Китае из-за заболевания скончался 41 человек.

Отдельные случаи заражения новым типом коронавируса выявлены в Японии, Гонконге, Макао, Южной Корее, Сингапуре, Вьетнаме, Непале, Малайзии, Франции, США и Австралии. Большинство заболевших побывали в Китае. Передача заболевания от человека человеку подтверждена, европейским странам рекомендовано для ограничения дальнейшего распространения заболевания принять все необходимые меры профилактики инфекционных заболеваний.

Заболевание началось на рынке животных и морепродуктов в городе Ухань. У больных поднималась температура, появлялась одышка и начиналась пневмония.

Коронавирусы были обнаружены в 60-е годы прошлого века. Вирусы инфицируют как людей, так и различных животных и птиц. Вирусы через слизистую оболочку дыхательных путей и пищеварительного тракта попадают в клетки и передаются как воздушно-капельным, так и фекально-оральным путем. Известные коронавирусы вроде HCoV-OC43, HCoV-HKU1 и HCoV-229E вызывают свойственные ОРВИ симптомы и серьезные проблемы с легкими, они представляют опасность прежде всего для пожилых и маленьких детей.