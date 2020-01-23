ВИДЕО: В Кингисеппе крест православного собора накренился и смял купол. Храм закрыли не сразу

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Металлический крест Екатерининского собора в Кингисеппе весом в сотни килограммов повис на куполе, в сорока метрах от земли. Предположительной причиной ЧП стала погода. Произошло все в период реставрации храма. Чинить крест будут по гарантии, сообщает российский новостной портал 47news.



Фото: читатель 47news

Как рассказал 47news житель Кингисеппа, российского административного центра, находящегося в 25 километрах от Нарвы, накренившийся крест Екатерининского собора он заметил 23 января. Очевидец прислал в редакцию фото, на которых заметно, что символ христианства образовал с куполом почти прямой угол и оставил дыру и вмятину в нем. И все это на высоте в несколько десятков метров, так как высота собора составляет 45.

"Еще вчера крест был на месте, но из-за шквального ветра с ним случилась беда", - добавил собеседник.

По его словам, вход в церковь при этом 23 января был открыт. Другие очевидцы сообщают, что на двери появилось объявление, что 24 и 25 января храм работать не будет.



Видео: читатель 47news

Отметим, что Екатерининский собор в Кингисеппе, построенный в 1764—1782 годах по проекту Антонио Ринальди и являющийся памятником федерального значения, в настоящее время находится на реставрации. Как сообщается на сайте госзакупок, подготовка к реставрации собора на средства областного бюджета началась в 2016 году. Закупки объявляла Дирекция по сохранению объектов культурного наследия. В августе 2016 года был определен победитель на разработку проектно-сметной документации. Исполнителем по контракту на 4,2 миллиона рублей стало ООО "Рест-арт". Эта же компания занялась и научным руководством, а также авторским надзором. Подрядчиком по контракту на 985 тысяч рублей она стала в марте 2019 года.

Согласно бумагам, подготовленным ООО "Рест-арт", позолоченные кресты церкви весят от 200 до 1000 килограммов. В рабочем проекте реставрации указано, что планировалось выполнить их демонтаж, реставрацию, золочение и установку. Помимо этого, запланирована была реставрация фасадов, деталей, оконных и дверных проемов. Также в документ входит молниезащита и заземление. Сам ремонт осуществляет ООО "Союзстрой". Контракт с компанией на 102,8 млн рублей был заключен в июне 2018 года.

"Сегодня уже люди поехали устранять проблему. Предположительно, произошло все из-за ураганного ветра. Должны разобраться, что случилось, и закончить к завтрашнему дню. Работы будут выполнены в рамках гарантийных обязательств", - прокомментировал 47news ситуацию с покосившимся крестом сотрудник ООО "Свод" - компании, осуществляющей технический надзор за реставрацией (контракт на 959 тысяч рублей фирма заключила в октябре 2018 года).

Добавим, что реставрацию планировали закончить к декабрю 2019 года, однако, как добавили в ООО "Свод", сроки работ сдвинулись. Причины задержки и даты окончания работ собеседник назвать не смог. Связаться с "Союзстрой" порталу 47news не удалось.