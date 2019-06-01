В Финском заливе обнаружен мексиканский моллюск

Дата публикации: Сегодня, 10:09 Просмотрено: 95

Стартовавший в 2019 году совместный проект Эстонии, России и Финляндии по защите Финского залива под названием ADRIENNE, начался с летних полевых работ, в результате которых исследователи обнаружили два новых вида животных, сообщает Министерство окружающей среды.

Фото: insectimages.org

В восточной части Финского залива были обнаружены моллюск атлантическая рангия Rangia cuneata и многощетинковый червь Laonome xeprovala. Родиной моллюска является Мексиканский залив, а вот что касается червя-сабеллиды, то его происхождение неизвестно и этот вид был впервые описан именно эстонскими учеными в рамках проекта ADRIENNE.

По словам советника морского отдела Министерства охраны окружающей среды Эды Андресмаа, оба вида могли попасть сюда с балластными водами прибывающих судов. «Удивительно, как привычный к теплой воде Мексиканского залива моллюск смог выжить в холодном Балтийском море, вода которого имеет низкую солёность. Моллюски знамениты своей способностью к фильтрованию воды, однако радоваться за их будущее преждевременно. Мы еще не знаем, как они поведут себя в Финском заливе и не станут ли, как это свойственно чужеродным видам, захватывать ареалы обитания местных видов», – отметила Андресмаа. И хотя само по себе обнаружение в Финском заливе чужеродных видов – не слишком хорошая новость, следует отдать должное межгосударственному сотрудничеству ученых, позволяющему делать научные открытия и содействующему распространению информации о них.

Как говорит руководитель проекта Йонне Котта из Института моря Тартуского университета, мексиканский соленоводный моллюск, который питается планктоном и обычно закапывается в донные отложения, попал в Европу в 2005 году через порт Антверпена, откуда в течение пяти лет переселился в Балтийское море. В 2014 году его уже видели в Пярнуской бухте. «Моллюски способны отфильтровывать значительную часть планктона в месте своего обитания, повышая тем самым качество морской воды. В Мексиканском заливе этих моллюсков, которые служат ценным пищевым объектом для рыб, исторически использовали в пищу. Сейчас распространенность моллюска в северо-восточной части Балтийского моря невелика, но с учетом климатических изменений может значительно вырасти», – сказал Котта.

Другим открытием стал найденный в ходе полевых работ проекта ADRIENNE многощетинковый червь (полихета) Laonome xeprovala. До этого, по словам Котты, червь был обнаружен в 2009 году в реках, каналах и речных дельтах Голландии в качестве полихеты ранее неизвестного вида. «В 2012 году особи этого вида были найдены и в Пярнуском заливе, а также в Азовском море. Полевые работы проекта ADRIENNE позволили понять, что вид уже добрался и до Финского залива», – отметил Котта.

Полихета Laonome повышает стабильность морских отложений. Поскольку этот вид у нас стал весьма многочисленным, очевидно, он может служить значимым пищевым объектом для других беспозвоночных и рыб. Ужесточающаяся конкуренция за пищу может сократить численность местных беспозвоночных с аналогичным образом питания и даже привести к их исчезновению.

Запущенный весной 2019 года совместный проект ADRIENNE с участием специалистов из России и Финляндии призван решить проблему расхождений в методиках исследования и оценки, применяемых тремя странами Финского залива, и отсутствия общей базы данных. Проект ADRIENNE вводит единую методику, позволяющую совместно использовать имеющиеся данные, а также картографировать и моделировать места обитания и ареалы распространения морских видов Финского залива. Конечная цель проекта заключается в создании модели для принятий решений, позволяющей оценивать кумулятивный эффект антропогенного воздействия на чувствительную экосистему Балтийского моря, и роль климатических изменений в состоянии бентоса.

Проект ADRIENNE финансируется в рамках эстонско-российского приграничного сотрудничества и продлится три года, то есть до марта 2022 г. Ведущий участник проекта – Институт моря Тартуского университета, партнеры проекта – Министерство окружающей среды и Санкт-Петербургский научный центр Российской академии наук. В качестве приглашенных партнеров в проекте участвуют Финский институт окружающей среды (SYKE), Центр морских исследований Котка, Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности (Санкт-Петербург) и Санкт-Петербургское областное отделение Российского Географического общества.