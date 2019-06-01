Рыбой года в Эстонии стал лосось

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По итогам организованного по инициативе журнала Kalastaja и проходившего в интернете голосования рыбой 2020 года стал лосось, сообщает BNS.







Лосось — одна из крупнейших водящихся в Эстонии рыб, она может достигать полутора метров в длину и 40 кг веса, сообщили BNS в четверг из журнала Kalastaja. До сих пор действующий в Эстонии рекорд поставил Аугуст Мёльдер, который в середине 1930-х годов поймал в Кейла-Йоа на спиннинг особь весом 37,75 кг. Обычно ловят лососей весом до 10 кг.

«Рыбаки справедливо считают лосося королем среди рыб — это крупнейшая спортивная рыба, промысел которой официально разрешен в Эстонии, - сказал инициатор выборов рыбы года, ответственный издатель Kalastaja Ханно Каск. - Кроме того, лосось в некотором роде является туристическим объектом, а поймавший ее рыбак тем самым демонстрирует свои навыки и статус. Рыболовы-любители ловят лосося преимущественно осенью, в это время на северное побережье с готовностью едут даже люди, живущие на другом конце Эстонии или дальше».

Лосось относится в соответствии с европейской директивой естественной среды ко второй категории охраны видов, в последние годы активно занимаются его изучением, улучшением мест обитания и расширением мест нереста. Вся эта деятельность дала плоды и запасы лосося растут.

Профессиональные рыбаки ловят лосося в море преимущественно одностенными сетями и вершами, любители ловят его в реках спиннингом и удочкой, а в море — любительскими одностенными сетями. В любом случае это очень ценная добыча. В 2019 году профессионалы и любители поймали в Эстонии в общей сложности более 13 тонн лосося.

Наряду с лососем, кандидатуру которого предложил Эстонский морской институт Тартуского университета, можно было также проголосовать за камбалу и жереха.

Рыбу года выбрали в Эстонии во второй раз по инициативе журнала Kalastaja. В 2019 году рыбой года была речная минога.



