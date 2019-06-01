Заболеваемость гриппом в Эстонии растет. Больше всего больных среди детей до 5 лет

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За третью неделю года, с 13 по 19 января, число больных гриппом выросло на 30 процентов, всего к врачам из-за ОРВИ обратились 2696 человек. 42 процента пациентов были детьми, сообщает BNS.



По словам главного специалиста центра гриппа департамента здоровья Ольги Садиковой, одним из факторов, определяющих заболеваемость гриппом в начале года, является окончание праздничного периода и школьных каникул. «Дети считаются важным фактором распространения вируса, поскольку дети находились дома, это ограничивало распространение вируса и рост заболеваемости был ниже», - сказала Садикова.

Больше всего больных гриппом среди детей в возрасте до пяти лет — если из всех лабораторно подтвержденных случаев гриппа более половины (56,5 процента) составили дети и подростки в возрасте до 19 лет, то из них около трех четвертей составляли дети в возрасте до пяти лет.

Средняя заболеваемость составила 203,5 на 100 000 населения. Заболеваемость была выше среднего показателя по стране в уездах Ярва, Ида-Виру и Ляэне. По предварительным данным центра инфосистем здоровья и благополучия, на прошлой неделе госпитализация потребовалась 13 пациентам с вирусом гриппа.

Заболеваемость гриппом растет, интенсивность заболевания по данным за прошлую неделю можно по-прежнему оценить как низкую, а распространенность гриппа как обширную. Заболеваемость растет медленно.

По уточненным данным, всего с начала сезона госпитализированы 104 пациента, из них более 65,7 процента составили дети и подростки в возрасте до 19 лет.

Лабораторно подтверждены 85 вирусов гриппа, в том числе 67 вирусов гриппа A и 18 вирусов гриппа B. Этиологическая структура циркулирующих вирусов не изменилась, доля вирусов гриппа составляет 68 процентов всех циркулирующих вирусов. Среди прочих вызывающих ОРВИ вирусов выросло число заболевших респираторно-синцитиальным вирусом (20 процентов), но преобладают по-прежнему вирусы гриппа. Сейчас в Эстонии циркулируют одновременно три типа вируса гриппа: штамм A(H1N1), вирус гриппа B и подтип вируса гриппа A H3N2. Для человека не важно, каким вирусом гриппа он заразится, поскольку клиническая картина и ход заболевания похожи. От этих штаммов защищает вакцина этого сезона.

Лучшая защита от заболевания гриппом — вакцинация. Привиться от гриппа можно по-прежнему у семейного врача или в кабинете вакцинации. О вакцинации обязательно стоит подумать людям из групп риска, поскольку у них заболевание гриппом может проходить в очень тяжелой форме и даже приводить к смерти.

Вакцина начинает действовать через 10-14 дней после прививки, ее влияние сохраняется до года, малышей можно вакцинировать начиная с шестого месяца жизни. В группы риска по гриппу входят прежде всего маленькие дети, пожилые люди, страдающие хроническими заболеваниями пациенты, и те, кто по своей работе контактируют с большим количеством людей.

Грипп часто проходит в легкой форме, с небольшой температурой и без особых симптомов, но человек, переносящий грипп на ногах, может передать вирус группам риска, для которых заболевание может оказаться смертельной опасным. Кроме того, в таких случаях выше риск серьезных осложнений.

Даже при легких симптомах заболевания нужно избегать многолюдных мест и выдерживать со здоровыми людьми дистанцию не менее метра. Чихая или кашляя нужно закрывать рот носовым платком или, если его нет, рукавом. Заболевший человек должен оставаться дома. Обнаружив у себя симптомы заболевания, ни в коем случае нельзя посещать госпитализированных близких или семьи с маленькими детьми, хроническими больными и пожилыми. Нельзя оставлять больных детей с невакцинированными бабушками и дедушками, поскольку пожилые часто заражаются именно от внуков.

Хотя по данным европейской сети мониторинга гриппа, интенсивность заболевания гриппом была низкой в большинстве стран ЕС, в Латвии, Греции и Ирландии интенсивность оценивают как среднюю.



