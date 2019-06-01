Юрист: большая часть проживающих в Эстонии людей стала заложниками кредитов

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В прошлом году юристы Eesti Õigusbüroo бесплатно и на льготных условиях помогли 11500 человек. Всего на основании договора, заключенного с Министерством юстиции, почти за 3 года помощь получили 24 000 человек, - говорится в пресс-релизе бюро.

В прошлом году 3871 человек воспользовались помощью по вопросам семейного права и 3030 человек обратились по поводу долгов. Eesti Õigusbüroo продолжит предлагать бесплатную помощь и помощь на льготных условиях в сотрудничестве с Министерством юстиции ещё около года.



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Средняя стоимость часа юридической консультации в Эстонии составляет 120€, но Eesti Õigusbüroo в сотрудничестве с Министерством юстиции предлагает правовую помощь бесплатно и на льготных условиях жителям Эстонии, чей брутто-доход в месяц составляет менее 1700 евро. Людей консультируют 45 опытных юристов в 15 консультационных пунктах по всей Эстонии, кроме того, консультации проходят по интернету и телефону.

По словам члена правления Eesti Õigusbüroo Эрки Писуке, большая часть проживающих в Эстонии людей стала заложниками кредитов, и этим людям сложно вырваться из порочного круга без помощи юристов. «Наш опыт показывает, что проблемы с долгами только усугубляются – в первую очередь, беспокоят слишком высокие сопутствующие кредитам требования и то обстоятельство, что службы инкассо пользуются юридической безграмотностью людей и очень агрессивно востребуют долги по необоснованным и утратившим силу за сроком давности требованиям. Тут важно заметить, что с инкассо должен вести дела юридически подкованный человек – который точно знает, как поступать в случае необоснованных требований и освободить от них человека. Но помимо задолженностей второй наиболее распространённой проблемой стали семейные неурядицы, чаще всего люди обращаются к юристу, чтобы разобраться с алиментами и разделить имущество. Также часто приходиться консультировать людей в связи с трудовыми спорами». – сказал Писуке.

Писуке добавил, что опыт Eesti Õigusbüroo свидетельствует и о том, что часто люди обращаются за помощью юриста слишком поздно. «Ясно, что чем раньше человек обратится за помощью, тем выше вероятность, что юрист сможет помочь, и тем скорее человек избавится от тягостного бремени. Вероятно, проект юридической помощи бесплатно и на льготных условиях продлится в таком виде ещё около года, так что стоит сразу заняться своей проблемой и прийти на приём к юристу», - заключил Писуке.

Больше всего в прошлом году людям требовалась помощь в связи с семейным правом (3871), долговым правом (3030), трудовым правом (964) и вещным правом (800). Также юристы оказали помощь в делах о наследстве, в исполнительном производстве, по административному праву, банкротствам, вопросам права на жильё, социального права и производства о проступке.

В 2019 бесплатной и льготной юридической помощью по стране воспользовались: в Таллинне 6322, Тарту 1272, Пярну 634, Нарве 574, Раквере 479, Вильянди 476, Йыхвиi 404, Пайде 311, Выру 227, Йыгева 195, Хаапсалу 179, Пыльва 177, Курессааре 171, Валга 149, Кярдла 16 человек.

Для получения бесплатной и льготной юридической помощи необходимо до конца календарного года заключить действующий клиентский договор и заплатить 5 евро. Далее оказание юридической помощи происходит по принципу 2+3+10, т.е. первые 2 часа бесплатно, за следующие 3 часа необходимо заплатить 20 евро в час. Дополнительно, в случае объёмных дел предлагается 10 часов правовой помощи по цене 40 евро в час. Среднее время консультирования для решения одного вопроса в Eesti Õigusbüroo составляет 2,2 часа, что означает, что в среднем один человек платит за обращение 10 евро.