Запасись и спасись! К кризисным ситуациям готовы лишь 15 процентов жителей Эстонии

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Электричество связано с самыми важными услугами. Всё чаще происходящие штормы могут вызвать длительные перебои в работе электричества, а из последнего исследования Спасательного департамента стало ясно, что только 15 процентов жителей Эстонии удовлетворены своей готовностью к кризису, сообщает пресс-служба департамента.

Прошлогодний шторм в Южной Эстонии оставил неподготовленных к кризисным ситуациям жителей без электричества на долгое время. После этого случая большинство жителей этой части страны всё ещё не верят, что перебои в работе электричества могут длиться более двух часов. Из заказанного Спасательным департаментом фирме Kantar Emor исследования выяснилось, что немного больше трети жителей Эстонии считает возможным появление чрезвычайной ситуации. Большая часть населения не думает о том, что делать, если пропадёт электричество и какими вещами нужно запастись. Только 15% респондентов ответили, что у них дома имеются специальные запасы на случай кризиса. Лучше всего к чрезвычайным ситуациям подготовлены жители Западной и Южной Эстонии, хуже всего – жители Северной Эстонии.

«Исследования показывают, что больше половины жителей страны ничего не делают для того, чтобы предотвратить или так сказать облегчить себе жизнь на случай кризиса. Отключение электричества, центрального отопления и водоснабжения на несколько дней вызовет проблемы с отоплением и приготовлением еды у более, чем половины жителей страны. Можно сказать, что люди, проживающие в квартирных домах, меньше всего верят в то, что с ними может произойти чрезвычайная ситуация, поэтому они к ней и не готовятся. При этом нужно знать, что при длительном отключении электричества именно жители квартирных домов пострадают сильнее всего», - объяснил эксперт отдела по превентивной работе Спасательного департамента Микко Виркала.

«Нужно учитывать, что в случае кризиса помощь может прийти намного позже, чем люди ожидали. Здесь очень важно, чтобы каждый думал о себе и о своих близких, о том, как справиться, если оказание жизненно важных услуг прекратится», - добавил Виркала.

Спасательный департамент напоминает, что при штормовом предупреждении нужно обязательно запастись необходимым количеством питьевой воды и еды, недельным запасом вещей первой необходимости, а также лекарствами и средствами гигиены. Для освещения в тёмное время суток лучше использовать лампы на батарейках, чем свечи – так уменьшается риск возгораний. Поэтому не забудьте запастись карманными фонариками и батарейками для них. В каждом доме должно быть заряженное портативное зарядное устройство и работающее на батарейках радио, которому не нужно подключение к интернету. Проверить свои запасы на случай кризиса, нужно не дожидаясь его начала, а сделать это сейчас.

Информацию о том, как подготовиться к кризису и что нужно делать во время него можно найти на сайте www.kriis.ee, а также в мобильном приложении „Ole valmis!“.