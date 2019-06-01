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В стране и мире / ЭкономикаМагазин по продаже алкоголя у границы с Латвией закроется

Дата публикации: Вчера, 11:55 Просмотрено: 180

Действующий у границы с Латвией магазин по продаже алкоголя Goalco из-за низкой прибыли с пятницы закрывает свой магазин в Айнажи и преобразует его в магазин строительных материалов, сообщает BNS.

Магазин по продаже алкоголя у границы с Латвией закроется

Снижение акцизного налога и запланированное в Латвии увеличение акцизного налога приносит магазину у границы незначительную прибыль, поэтому компания видит больший потенциал для использования того же пространства для работы магазины стройматериалов, сообщил в пресс-релизе члена правления Co Alco SIA Вельо Мадиберг.

По словам Мадиберга, снижение акцизного сбора изменило общественное мнение, и хотя разница в ценах между двумя странами не сильно изменилась, люди по-прежнему придерживались мнения, что цены на алкогольные напитки в Эстонии и Латвии по существу сравнялись.

По словам Мадиберга, эстонское государство проделало хороший маркетинг, в результате которого удалось отвлечь людей от приграничной торговли алкоголем, хотя цены в розничной торговле Эстонии не упали.

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